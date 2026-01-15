«Крим – це Україна» – народжену в Севастополі росіянку не пустили до Грузії

У російських засобах інформації та телеграм-каналах повідомляють про нові випадки недопуску до Грузії росіян, у яких у закордонних паспортах місцем народження вказані окуповані Росією території України. За інформацією туристичного порталу TourDom.ru, на новорічні канікули до Грузії не змогла потрапити москвичка Наталія, місце народження в паспорті якої вказано як «Севастополь (USSR)».

«Я народилася в Криму ще за часів СРСР, а в дитинстві поїхала звідти. У мене завжди було лише російське громадянство. Останні 30 років я живу в Москві і саме там отримувала закордонний паспорт, де вказано місце мого народження», – каже Наталія.

За її словами, на прикордонному переході «Верхній Ларс – Казбегі» грузинський прикордонник, переглянувши паспорт, одразу запитав, чи немає в неї іншого посвідчення особи.

«Я спершу навіть не зрозуміла, про що він. Сказала, що є із собою внутрішній російський паспорт. Він відповів, що цей йому точно не потрібний. Потім став комусь дзвонити і говорити грузинською. Я розібрала лише слово «Севастополь». Після цього він оголосив відмову у в'їзді та видав відповідний документ», – розповіла росіянка.

На запитання «На якій підставі?», за її словами, була відповідь: «Ви не можете в’їхати з цим паспортом. Севастополь – це Крим, а Крим – це Україна».

«Мої пояснення, що я не живу на півострові з 1977 року, ніколи не мала українського громадянства і що самої України на той час не існувало, а була Українською РСР, ні до чого не привели», – розповідає жінка.

Наприкінці грудня секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії в Тбілісі рекомендувала росіянам, які планують поїздку до Грузії, «ретельно зважити всі обставини та можливі ризики». За інформацією дипломатичної місії, «почастішали випадки відмови у в’їзді до Грузії громадянам Російської Федерації, у паспортах яких місцем народження зазначені, зокрема, Українська РСР, Абхазька АРСР, Південна Осетія, Крим, Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, Запорізька та Херсонська області».

Політика грузинської влади, яка визнає територіальну цілісність України, обурила депутатів російської Держдуми.

«Для громадян РФ, які народилися на території Криму, Донбасу та Новоросії (російський топонім на позначення південних та східних областей України з невизначеними межами – ред), на кордоні прикордонники Грузії влаштували так званий геноцид із народження. Незалежно від того, коли людина народилася і куди потім переїхала, її повертають. Я вважаю, що це є порушенням усіх принципів», – заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, який пообіцяв обговорити це питання з грузинською стороною.

Обурені діями своєї влади також грузинські проросійські політики.

Підставою для недопуску до Грузії іноземців може бути також відвідування ними через територію Росії непідконтрольних Тбілісі регіонів – Абхазії та Південної Осетії.