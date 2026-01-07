«Росія створює загрозу життю». Кримчан з інвалідністю утримують у в’язницях РФ. Чи є шанс вижити?

Кримчанин Тофік Абдулгазієв, засуджений у РФ у справі «Хізб ут–Тахрір», бореться за життя в російському ув’язненні. У нього виявили злоякісну пухлину в мозку, він майже втратив зір. Його родина понад рік не може домогтися його звільнення від відбування покарання задля збереження життя. Крім Тофіка Абдулгазієва, в російському ув’язненні утримують близько десятка кримчан із важкими хворобами та інвалідністю, що є підставою для їхнього дострокового звільнення. Чи можливо це, розповідаємо в матеріалі Крим.Реалії.

Російська влада систематично порушує право кримських політв’язнів на збереження життя та здоров’я в умовах ув’язнення, заявляють українські правозахисники. У місцях позбавлення волі утримують навіть тих, хто за російським законодавством має право на звільнення, зазначають вони. Наразі звільнення домагається захист і родина кримчанина Тофіка Абдулгазієва, який потребує термінової операції.

«Думали, зір падає без світла в камері, а виявилося – через пухлину»

43–річний Тофік Абдулгазієв із Сімферополя – активіст «Кримської солідарності», фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут–Тахрір». Українські правозахисники називають ці справи політично мотивованими. Кримчанин був затриманий ФСБ у березні 2019 року.

Південний окружний військовий суд Ростова–на–Дону визнав його винним за частиною 2 статті 205.5 КК РФ («участь у діяльності організації, яка відповідно до законодавства РФ визнана терористичною») та засудив до 12 років позбавлення волі.

Сьомий рік він відбуває покарання в колонії суворого режиму. За цей час у Тофіка Абдулгазієва суттєво погіршилося здоров'я.

У нього виявили злоякісну пухлину головного мозку. Кримчанина спостерігають тюремні медики, але його стан погіршується, каже дружина політв’язня.

«Протягом семи років Тофік побував у багатьох СІЗО та в’язницях. За цей час він отримав купу захворювань. У нього – туберкульоз легень, він схуд на 48 кілограмів при тому, що важив 100 кілограмів. Це відчутна втрата ваги. Лікарям вдалося врятувати Тофіка, і він почав відновлюватися. На короткостроковому побаченні я побачила Тофіка і зраділа, тому що він почувався добре. У листопаді (2024 року – КР) він зателефонував і повідомив, що в нього різко почав падати зір. Ми припускали, що це через нестачу світла в камері. Йому зробили знімок голови, виявили злоякісну пухлину всередині головного мозку об'ємом шість сантиметрів, є метастази. Потрібна складна операція», – розповіла його дружина Аліє Куртаметова «Кримській солідарності».

За її словами, до таких наслідків призвело падіння імунітету, внаслідок якого розвинувся туберкульоз не лише легень, а й головного мозку, що призвело до онкологічного захворювання.

«Рахунок іде на дні»

Тофік Абдулгазієв понад рік перебуває в тюремній туберкульозній лікарні №3 у Челябінську. Його адвокат Еміль Курбедінов домагається його звільнення з колонії, щоб він міг отримати кваліфіковану медичну допомогу.

«З кожним днем йому стає все гірше і гірше. Зір уже впав критично. Виявлено низку інших складних і тяжких захворювань у нього. Він практично вже не бачить. Ми порушували питання про його звільнення, подавали клопотання, заяви омбудсмену РФ і Челябінської області, писали до місцевих органів влади, надавали медичні експертизи, які свідчили про те, що необхідно негайно звільнити Тофіка Абдулгазієва від подальшого перебування в колонії суворого режиму у зв’язку з тяжкими хворобами. Ця людина має бути вдома, в Криму. Я не перебільшу, якщо скажу, що рахунок іде на дні», – розповів він «Кримській солідарності».

За словами адвоката, клопотання про звільнення Тофіка Абдулгазієва з висновками консиліуму медиків подано до суду Челябінської області. Очікується судове засідання. Його дата поки не призначена.

У серпні 2024 року суд Челябінська відмовив у достроковому звільненні кримчанина, незважаючи на явні прояви хвороб, що вже тоді розвивалися.

Діагнози Тофіка Абдулгазієва, які він отримав у російському ув’язненні, входять до офіційного переліку тяжких захворювань, за яких тримання в СІЗО та відбування покарання є неприпустимими, зазначають у Кримськотатарському ресурсному центрі. Попри це, він залишається за ґратами, хоча «неодноразово опинявся між життям і смертю», наголошують у КРЦ.

«Вирок не має ставати смертним»

Історія Тофіка Абдулгазієва – не єдиний приклад, коли російська влада утримує в ув’язненні кримчан із тяжкими захворюваннями та інвалідністю. Таких у тюрмах і СІЗО РФ – дев’ять, підрахували в Кримськотатарському ресурсному центрі.

«Серед політв’язнів, яких утримують у російських тюрмах і СІЗО, є тяжкохворі люди з інвалідністю. Відсутність належної медичної допомоги, неналежні умови тримання та системне ігнорування скарг на стан здоров’я призводять до погіршення їхнього стану і навіть до смертей. РФ порушує права політв’язнів на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я. Навіть згідно з російським законодавством, тяжкохворі люди мають звільнятися з–під варти, оскільки життя людини – найвища цінність, а вирок не має ставати смертним», – наголосили в організації.

У КРЦ нагадали, що неналежні умови тримання в місцях позбавлення волі, системне ігнорування скарг на самопочуття, неналежна та несвоєчасна медична допомога обернулися смертями 60–річного кримчанина Джеміля Гафарова, 61–річного Костянтина Ширінга та 60–річного Рустема Віраті.

«Росія створює загрозу з непоправними наслідками»

Про необхідність ефективного механізму повернення цивільних людей із російського полону заявляють у Кримській правозахисній групі. На думку її правозахисників, у списках на обмін від України мають бути політв'язні Кремля з проблемами зі здоров'ям – ті, хто ризикує не дожити до кінця терміну відбування покарання.

Українські правозахисники та міжнародне співтовариство неодноразово зверталися до Росії щодо звільнення кримчан, які за станом здоров'я не можуть перебувати в місцях позбавлення волі. Вони стверджують, що зафіксували безліч випадків, пов'язаних із «байдужістю працівників пенітенціарної системи та суддів» щодо стану здоров'я політв'язнів та їхніх потреб у медичній допомозі. Але поки що влада Росії не демонструє готовності зробити такий крок.

«Російська Федерація як держава-окупант частини території України та сторона міжнародного збройного конфлікту зухвало ігнорує норми міжнародного гуманітарного права та систематично порушує права людини щодо українських громадян, які перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Політично мотивованими переслідуваннями, свавільними ув’язненнями, незаконними судилищами на території окупованого Криму, депортаціями політув’язнених та ігноруванням їхнього становища в місцях несвободи Росія систематично порушує взяті на себе зобов’язання відповідно до міжнародного гуманітарного права», – йдеться в заяві коаліції українських правозахисних організацій, які виступили на підтримку Тофіка Абдулгазієва, закликавши Росію звільнити його за станом здоров’я.

«Бездіяльність, неповажне ставлення» посадових осіб РФ та «нехтування станом здоров’я політв’язнів» створюють серйозну загрозу їхньому життю, що в результаті може призвести до «непоправних наслідків», заявляють правозахисники.

Російська влада на заяви правозахисників публічно не відреагувала.