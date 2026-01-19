Прокуратура АРК повідомила про заочні вироки п’яти прокурорам з Криму в справі про держзраду

В Україні заочно засудили до 13 років позбавлення волі п’ятьох прокурорів із Криму за звинуваченням у державній зраді, повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

За даними прокуратури, після окупації Криму фігуранти зрадили присязі Україні та «почали «будувати кар’єру» в окупаційних органах прокуратури».

«Зокрема, у 2014 році вказані особи обійняли посади «заступника прокурора» та «старшого помічника прокурора» Чорноморського району, «помічника прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань» прокуратури Республіки Крим, а також «помічників прокурора» міста Ялта і Красногвардійського району», – йдеться в повідомленні.





Як зазначають у відомстві, засуджені таким чином «забезпечили створення та функціонування окупаційних органів прокуратури у Криму, чим допомагали країні-агресору та її представникам у здійсненні підривної діяльності проти України».

Імен засуджених відомство не розголошує, їхніх публічних коментарів за цим вироком наразі немає, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

На пресконференції «5 років роботи Прокуратури: національний та міжнародний виміри. Візія майбутнього» 9 грудня 2025 року виконувач обов’язків керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар розповів, що з 2022 року українські прокурори притягнули до відповідальності 458 людей з анексованого Криму за звинуваченнями в колабораціонізмі, допомозі РФ та пропаганді.

Читайте також: Прокуратура: блогера з Криму заочно ув’язнили на 11 років за колабораціонізм

У січні 2025 року прокуратура АРК повідомляла, що в Україні відкрили кримінальні провадження за більш ніж 3 800 військовими злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні росіянами в Криму. На той момент повідомлялося, що українські суди винесли близько 200 вироків у цій категорії кримінальних справ, у ще 580 справах тривали слухання.



