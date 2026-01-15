Прокуратуру Автономної республіки Крим очолив Наріман Сулейманов

Керівником прокуратури Автономної республіки Крим та Севастополя став Наріман Сулейманов – про відповідне призначення від 14 січня йдеться на сайті відомства.

Раніше Сулейманов обіймав посаду заступника керівника Кримської прокуратури, останні півроку працював заступником прокурора Дніпропетровської області.

Напередодні на своїй фейсбук-сторінці він подякував колегам з Дніпропетровщини за спільну роботу.

У вересні 2025 року медіа повідомили про звільнення Ігоря Поночовного з посади голови прокуратури АРК. У жовтні він очолив Офіс протидії рейдерству при Міністерстві юстиції.