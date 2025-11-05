Незрячого фігуранта «справи кримських мусульман» Сізікова утримують у СІЗО Сімферополя і готують до етапу – адвокат

Незрячого фігуранта «справи кримських мусульман» Олександра Сізікова продовжують утримувати в СІЗО-1 Сімферополя і готують до етапу в російську колонію, незважаючи на рішення підконтрольного РФ Верховного суду Криму про скасування 10-денного адміністративного арешту за статтею про «непокору поліції», яку йому призначили 23 жовтня. Про це агенції «Укрінформ» повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Олександр Сізіков зараз перебуває у СІЗО-1 Сімферополя. Інформація підтверджена. Його готують до етапу. Сидіти. Виконують рішення «суду», який скасував його звільнення через хворобу і вирішив, що він має відбувати покарання», – сказав Курбедінов.

Як раніше повідомляв телеграм-канал «Підтримка Олександра Сізікова» з посиланням на його матір Олену Сізікову, Олександра перевели з ІТТ Бахчисараю в СІЗО Сімферополя. За її словами, він зміг зв’язатися з матір’ю і повідомив, що 31 жовтня його возили до окуліста й невролога.

Медики заявили, що Сізіков «може перебувати в СІЗО», забрали копію довідки про інвалідність, яку чоловік давав співробітникам поліції для суду.

До цього адвокат Еміль Курбедінов після рішення підконтрольного РФ Верховного суду окупованого Криму про скасування арешту Сізікова не міг знайти його.

21 жовтня Красноярський крайовий суд у Росії скасував рішення про звільнення Олександра Сізікова і ухвалив повернути його з дому в Криму назад до в’язниці.

22 жовтня у Бахчисарайському районі Криму пізно ввечері російські силовики провели обшук і забрали з собою незрячого фігуранта «справи кримських мусульман» Олександра Сізікова. 23 жовтня підконтрольний РФ Бахчисарайський районний суд Криму заарештував Сізікова на 10 діб за адміністративною статтею про «непокору поліції».

У травні цього року Мінусинський міський суд Красноярського краю РФ звільнив Сізікова із ув’язнення у зв’язку з повною втратою зору, після чого він повернувся до Криму.

Олександр Сізіков став фігурантом «справи кримських мусульман» за звинуваченням у причетності до організації «Хізб-ут-Тахрір», визнаної терористичною в Росії, але не забороненою в більшості інших країн.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму затримали сімох кримських татар: Ісмета Ібрагімова, Зекір’ю Муратова, Вадима Бектемірова, Еміля Зіядінова, Аліма Суф’янова, Сейрана Хайредінова й Олександра Сізікова. Шістьох із них відразу заарештували і відправили до СІЗО Сімферополя.

Сізікова, який має інвалідність І групи, спочатку помістили під домашній арешт. Однак у вересні 2024 року його забрали з дому і в грудні етапували із СІЗО Сімферополя до в’язниці російського Мінусинська.