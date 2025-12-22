У РФ заявили про пошкодження двох причалів, двох суден і трубопроводу через атаку дронів

Російська регіональна влада заявляє, що через атаку українських безпілотників у селищі Волна в Краснодарському краї РФ ввечері 21 грудня і в ніч проти 22-го були пошкоджені трубопровід, два судна і два причали. Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Оперативного штабу Краснодарського краю.

Зокрема, за повідомленням, трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна пошкоджений через уламки БпЛА. «Постраждалих немає. Площа займання становила 100 кв.м», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як заявили в штабі, усіх, хто перебував на борту пошкоджених кораблів, евакуювали, постраждалих не було.

«На причалах ушкодження призвели до пожеж площею від 1 тис. кв. м до 1,5 тис. кв. м. Зараз триває активне гасіння», – заявляє регіональна влада.

Українська сторона атаку поки що не коментувала.

Селище Волна розташоване поблизу Керченського мосту, що сполучає окупований Крим із Росією.

Україна регулярно завдає ударів по Краснодарському краю РФ, цілячись, зокрема, по енергетичних об’єктах, які, за словами Києва, фінансують воєнні зусилля Кремля.