Росія: у Краснодарському краї горить нафтобаза

У Росії у селищі Волна горить нафтобаза, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

«У селищі Волна загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Telegram-канал Baza повідомив, що у порту Тамань (розташований у селищі Волна) горить резервуар із паливом, незадовго до пожежі очевидці почули вибух. За даними «Бази», попередньо її причина – атака безпілотника.

Селище Волна розташоване поблизу Керченського мосту.