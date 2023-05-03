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Росія: у Краснодарському краї горить нафтобаза

За даними Telegram-канала Baza, попередньо причина пожежі – атака безпілотника. Фото ілюстративне

У Росії у селищі Волна горить нафтобаза, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

«У селищі Волна загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Telegram-канал Baza повідомив, що у порту Тамань (розташований у селищі Волна) горить резервуар із паливом, незадовго до пожежі очевидці почули вибух. За даними «Бази», попередньо її причина – атака безпілотника.

Селище Волна розташоване поблизу Керченського мосту.

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