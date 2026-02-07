Стефанчук під час переговорів у Конгресі говорив про необхідність «пекельних санкцій» проти РФ

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, який перебуває у США, заявив, що на переговорах із американськими законодавцями говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії, а також застеріг від затяжних переговорів із РФ.

Голова Верховної Ради України відвідує Вашингтон у рамках Тижня України-2026 і провів зустрічі з високопоставленими членами Конгресу у той час, як Київ прагне зберегти політичну підтримку США на тлі продовження агресії Росії.

Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном й іншими посадовцями, щоб обговорити санкції, фінансову допомогу і військову підтримку України. Він також провів переговори раніше цього тижня з головою Бюджетного комітету Сенату, сенатором-республіканцем Ліндсі Ґремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем, чия двопартійна пропозиція щодо санкцій проти РФ все ще не просунулася в Конгресі.

«Санкції – надзвичайно важливі, коли ми говоримо про припинення цієї війни», – сказав Стефанчук у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, санкційний тиск має обмежити можливості Росії фінансувати війну і закрити лазівки, які дозволяють Москві обходити чинні обмеження.

Стефанчук, зокрема, вказав на використання Росією так званого тіньового флоту для продовження експорту енергопродуктів, незважаючи на західні санкції.

«Коли йдеться про санкції, дуже важливо переконатися, що ці санкції є справедливими і пекельними для Росії», – сказав він, додавши, що Київ менше стурбований новими пакетами санкцій, ніж ефективністю чинних заходів.

Під час своїх зустрічей Стефанчук також торкнувся питання нападів Росії на цивільну інфраструктуру, і, виступаючи на 20-му Українському молитовному сніданку у Вашингтоні, звинуватив Москву в навмисному нападі на енергетичну систему України взимку.

«Знищення енергетичної інфраструктури під час екстремальних холодів – це навмисний терор проти цивільного населення», – сказав він, назвавши це зброєю, а не військовою необхідністю.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про занепокоєння щодо того, що тривалі мирні переговори можуть послабити рішучість Заходу, поки Росія продовжує свої щоденні атаки, Стефанчук сказав, що Україна цінує заявлений намір президента США Дональда Трампа прагнути миру, але наголосив, що будь-яке врегулювання має запобігти майбутній російській агресії.

«Україна хоче справедливого і тривалого миру. Миру, який гарантував би, що Росія не матиме можливості напасти на Україну після підписання будь-яких договорів чи угод», – сказав він.

Стефанчук наголосив, що Україна послідовно демонструє готовність до дипломатичних рішень, і зазначив, що українські переговірники тісно співпрацюють з американськими колегами.

Водночас він заявив, що Росія використовує переговори, щоб затримувати прогрес і створювати скептицизм серед партнерів України.

«Ось чому надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували чіткі кроки», – сказав він, додавши, що подальша участь США має вирішальне значення для забезпечення того, щоб процес не зайшов у глухий кут.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. 28 січня Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання.

Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили. Президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

5 лютого Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч делегацій України, США і Росії у рамках переговорного процесу. Точну дату він не назвав.

Згодом він повідомив у розмові з журналістами, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія й Україна завершили війну до літа, і США запропонували новий раунд переговорів між Києвом і Москвою, який має відбутися в Маямі (США) через тиждень.