ISW: у РФ підштовхують США до поновлення договору СНО-3 на умовах, вигідних не лише Росії, а й Китаю

Міністерство закордонних справ Росії й інші російські чиновники використовують погрози ескалацією, щоб підштовхнути Сполучені Штати Америки до поновлення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) на умовах, вигідних не лише Росії, а й Китаю, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 5 лютого сказав, що президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін обговорили «негативні наслідки» завершення дії нового договору СНО-3 під час їхнього відеодзвінка 4 лютого.

Пєсков заявив, що Росія «поважає» позицію КНР про те, що ядерний потенціал Китаю непорівнянний з ядерним потенціалом Сполучених Штатів і Росії, тому КНР не хоче брати участь у переговорах щодо стратегічного контролю над озброєннями.

«Кремль підтримує відмову КНР від початку переговорів зі Сполученими Штатами щодо стратегічного контролю над озброєннями, можливо, в обмін на подальшу підтримку КНР воєнних зусиль Росії в Україні. Росія, ймовірно, намагається використати закінчення терміну дії Нового договору СНО 5 лютого, щоб відвернути увагу США від переговорів щодо України. Кремль також використовує закінчення терміну дії угоди, щоб змусити США поступитися вимогам Росії щодо України в обмін на відновлення переговорів щодо стратегічних озброєнь», – йдеться у звіті.

4 лютого МЗС Росії заявило, що Сполучені Штати «навмисно проігнорували» пропозицію РФ продовжити термін дії договору СНО-3 на один рік після його закінчення, і що підхід США є «помилковим і викликає жаль».

МЗС Росії заявило, що Москва виходить з того, що сторони більше не пов’язані жодними зобов’язаннями чи деклараціями в контексті договору й «вільні обирати свої наступні кроки». У відомстві додали, що Росія має намір діяти відповідально, але залишається готовою вжити «рішучих» контрзаходів проти додаткових загроз своїй національній безпеці.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на закінчення терміну дії договору, заявивши, що «зима наближається», натякаючи на «ядерну зиму», пишуть в ISW. Тим часом, член комітету Державної думи Росії з питань оборони Андрій Колесник також висловив погрози, стверджуючи, що Росія має всю необхідну зброю, і що ситуація загострюватиметься, чим довше Сполучені Штати й Росія не підписуватимуть новий договір.

Читайте також: «Батіг і пряник» для США – в ISW проаналізували заяви Кремля щодо угоди про ядерну зброю

У Кремлі 5 лютого заявили, що шкодують про завершення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який упродовж десятиліть діяв між США та РФ, але все ще готові до переговорів.

Тим часом, видання Axios повідомило з посиланням на неназваного американського чиновника, що Росія і США наближаються до угоди про дотримання ключових умов договору СНО-3, який обмежує кількість ракет, пускових установок і стратегічних ядерних боєголовок кожної сторони. За повідомленням, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі на полях тристоронніх переговорів із Україною.

Читайте також: «Інструмент ядерного шантажу» Путіна – Україна реагує на завершення дії договору СНО-3

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.

5 лютого Трамп закликав створити новий договір про ядерні озброєння з Росією.

«Замість того, щоб продовжувати дію «Нового СНО» (погано укладеної Сполученими Штатами угоди, яка, окрім усього іншого, грубо порушується), нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим і модернізованим Договором, який може діяти ще довго», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.