Трамп закликав створити новий договір про ядерні озброєння з РФ

Президент США Дональд Трамп закликав створити новий договір про ядерні озброєння з Росією – термін дії чинної угоди закінчується 5 лютого.

«Замість того, щоб продовжувати дію «Нового СНО» (погано укладеної Сполученими Штатами угоди, яка, окрім усього іншого, грубо порушується), нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим Договором, який може діяти ще довго», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також заявив, що він «запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною». Термін «ядерна війна» означає війну, в якій засобом озброєння є ядерна зброя. В України чи Ірану ядерної зброї немає.

У Кремлі 5 лютого заявили, що шкодують про завершення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який упродовж десятиліть діяв між США та РФ, але все ще готові до переговорів.

Тим часом, видання Axios повідомило з посиланням на неназваного американського чиновника, що Росія і США наближаються до угоди про дотримання ключових умов договору СНО-3, який обмежує кількість ракет, пускових установок і стратегічних ядерних боєголовок кожної сторони. За повідомленням, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі на полях тристоронніх переговорів із Україною.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.