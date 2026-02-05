РФ заявляє про готовність до переговорів зі США щодо ядерних обмежень на тлі завершення дії договору СНО-3

У Кремлі заявили, що шкодують про завершення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який упродовж десятиліть діяв між США та РФ, але все ще готові до переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 5 лютого заявив, що Росія все ще готова до діалогу зі США, якщо Вашингтон конструктивно відреагує на пропозицію президента РФ Володимира Путіна.

«Послухайте, якщо будуть якісь конструктивні відповіді, звичайно, ми будемо вести діалог», – сказав Пєсков журналістам.

Тим часом, видання Axios повідомило з посиланням на неназваного американського чиновника, що Росія і США наближаються до угоди про дотримання ключових умов договору СНО-3, який обмежує кількість ракет, пускових установок і стратегічних ядерних боєголовок кожної сторони. За повідомленням, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі на полях тристоронніх переговорів із Україною.

Раніше цього тижня, 3 лютого, речник Кремля Дмитро Пєсков попереджав про «небезпечний момент», пов’язаний із завершенням дії договору зі США.

«Всього за кілька днів світ опиниться в більш небезпечному становищі, ніж будь-коли раніше», – анонсував Пєсков. Він додавав, що дві провідні ядерні держави світу «залишаться без фундаментального документа, який би обмежував і контролював ці арсенали».

5 лютого 2026 року закінчується термін дії Договору, що обмежує кількість розгорнутих російських й американських ядерних боєголовок. Це стане першим випадком за понад пів століття, коли ядерні програми двох країн не будуть мати кількісних обмежень.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.