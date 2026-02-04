Папа Римський закликав США та Росію продовжити договір про обмеження ядерної зброї

Папа Римський Лев XIV закликав США та Росія продовжити договір щодо обмеження ядерної зброї, термін якого закінчується 5 лютого, повідомляє Vatican news.

Він нагадав, що завтра завершується дія угоди, яку у 2010 році підписали США та РФ щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, що було «важливим кроком для стримування поширення ядерних озброєнь».

«Поновлюючи моє заохочення для кожного конструктивного зусилля на користь роззброєння та взаємної довіри, я закликаю не відмовлятися від цього інструменту, не спробувавши забезпечити його конкретне та ефективне впровадження», – сказав Лев XIV.

За його словами, нинішня ситуація вимагає зробити «все можливе, щоб запобігти новій гонці озброєнь, яка ще більше загрожує миру між народами».

5 лютого 2026 року закінчується термін дії Договору, що обмежує кількість розгорнутих російських й американських ядерних боєголовок. Це стане першим випадком за понад півстоліття, коли ядерні програми двох країн не будуть мати кількісних обмежень.

3 лютого Кремль попередив про «небезпечний» момент у той час, як термін дії Договору про обмеження ядерної зброї Росії і США завершується цього тижня. «Всього за кілька днів світ опиниться в більш небезпечному становищі, ніж будь-коли раніше», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.



