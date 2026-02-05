«Інструмент ядерного шантажу» Путіна – Україна реагує на завершення дії договору СНО-3

Завершення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який упродовж десятиліть діяв між США та РФ, є «прямим наслідком навмисної фрагментації Росією архітектури глобальної безпеки», заявив 5 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«(Президент РФ Володимир) Путін хоче зробити всі правила вибірковими та поставити їх під сумнів, аби нові правила були встановлені за його згоди. І саме в цьому йому слід відмовити. Москва порушила СНО-3 і вийшла з нього у 2023 році. Путін зараз використовує його як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України», – вважає очільник зовнішньополітичного відомства, закликаючи «не піддаватися маніпуляціям».

Сиібга стверджує, що у Путіна «немає грошей на нову гонку стратегічних озброєнь».

«Кінець СНО-3 також має означати кінець ядерного шантажу з боку Росії», – наголошує міністр закордонних справ України.

Раніше цього тижня, 3 лютого, речник Кремля Дмитро Пєсков попереджав про «небезпечний момент», пов’язаний із завершенням дії договору зі США. «Всього за кілька днів світ опиниться в більш небезпечному становищі, ніж будь-коли раніше», – анонсував Пєсков. Він додавав, що дві провідні ядерні держави світу «залишаться без фундаментального документа, який би обмежував і контролював ці арсенали».

5 лютого 2026 року закінчується термін дії Договору, що обмежує кількість розгорнутих російських й американських ядерних боєголовок. Це стане першим випадком за понад півстоліття, коли ядерні програми двох країн не будуть мати кількісних обмежень.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.