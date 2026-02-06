США схвалили продаж Україні запчастин для транспорту та зброї на 185 мільйонів доларів

Сполучені Штати схвалили продаж Україні запасних частин для підтримки транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються армією США на суму 185 мільйонів доларів, повідомило 6 лютого Агентство співробітництва в галузі оборони США.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – вказано в повідомленні.

14 липня минулого року президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.

Постачання відбуваються за програмою PURL, яка передбачає купівлю зброї (зокрема, ракет для Patriot) у США коштом європейських країн-членів НАТО. Раніше частина союзників України заявляли про обмеження участі в програмі PURL, оскільки постачають зброю власного, а не американського виробництва.



