США хочуть, щоб Росія й Україна завершили війну до літа – Зеленський

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія й Україна завершили війну до літа, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, які 7 лютого цитують українські і західні агенції, Сполучені Штати запропонували новий раунд переговорів між Києвом і Москвою, який має відбутися в Маямі (США) через тиждень, і Київ погодився на це.

Як заявив президент, американська сторона, «ймовірно, буде тиснути на сторони саме згідно з таким графіком».

«Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них», – сказав Зеленський, додавши, що пріоритетом для США тоді стануть вибори до Конгресу, заплановані на осінь 2026 року.

Крім того, голова держави заявив про повідомлення про намір США й Росії підписати двосторонні економічні документи, в яких можуть бути питання, пов’язані з Україною. «Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас», – зазначив Зеленський.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. 28 січня Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання.

Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили. Президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

5 лютого Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч делегацій України, США і Росії у рамках переговорного процесу. Точну дату він не назвав.