ISW про плани літнього наступу РФ: Кремль не зацікавлений у переговорах про завершення війни

Намір російського військового командування провести широкомасштабний літній наступ – навіть якщо російські сили можуть мати труднощі з досягненням його цілей – демонструє незацікавленість Кремля у пошуку рішення для завершення війни шляхом переговорів у найближчі тижні чи місяці, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«За повідомленнями, російське військове командування планує розгорнути свої, ймовірно, обмежені стратегічні резерви для запланованого літнього наступу 2026 року на півдні та/або сході України. Однак російським військовим, ймовірно, бракує достатніх резервів як для належної підготовки до такого наступу, так і для досягнення його цілей», – вказують аналітики, звертаючи увагу на повідомлення військового оглядача Костянтина Машовця, який 5 лютого припустив, що російські війська почали готуватися до літнього наступу 2026 року, який, ймовірно, розпочнеться вже наприкінці квітня.

Машовець допустив, що російські війська, ймовірно, зосередяться на напрямку Слов’янськ-Краматорськ і/або напрямку Оріхів-Запоріжжя. В ISW вказують, що російські війська готують умови для майбутніх наступальних операцій на згаданих напрямках, проте їм важко досягти значного просування в цьому районі.

«Російські плани щодо літнього наступу підкреслюють рішучість Росії досягти своїх військових цілей, включаючи захоплення Донецької і Запорізької областей, військовими засобами, якщо це буде необхідно. Високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Росія продовжуватиме зусилля на полі бою для досягнення своїх цілей, якщо вона не зможе досягти їх шляхом переговорів», – йдеться у звіті.

Аналітики також заявили, що російські війська, ймовірно, захопили Гуляйполе Запорізької області – місто з довоєнним населенням приблизно 13 000 осіб – після трьох місяців боїв, проте навряд чи зможуть швидко просунутися за межі Гуляйполя, не ставлячи під загрозу інші райони лінії фронту. У Генштабі ЗСУ захоплення Гуляйполя не підтверджували.

«Російські війська можуть прагнути прискорити своє просування на Гуляйпільському напрямку для підтримки потенційного наступу на Запоріжжя з півдня влітку 2026 року, але, ймовірно, не можуть або не бажають передислокувати сили й засоби з інших ділянок фронту для досягнення такої мети», – додали в Інституті вивчення війни.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, російській війська продовжують наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю.

При цьому, за його словами, Сили оборони України також активно здійснюють наступальні й контрнаступальні дії, і на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

Головнокомандувач також зазначив, що активна лінія фронту становить близько 1200 кілометрів.

«За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000–1100 військовослужбовців», – зазначив Сирський.

Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському, Очеретинському й Олександрівському напрямках, каже головнокомандувач. Також, за його словами, відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов.

За його словами, інтенсивні бойові дії тривають у районі Гуляйполя, де противник зосередив сили чотирьох армій і протягом майже двох місяців веде «напружені бої».