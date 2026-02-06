Армія РФ наступає, але вже не може перекрити втрати в Україні?

Російська армія вдруге з початку повномасштабного вторгнення втратила більше живої сили, ніж змогла мобілізувати. Про це ввечері 5 лютого заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, майор Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, протягом січня армія РФ мобілізувала або підписала контракт з 22 тисячами осіб , а втратила вбитими і пораненими 30 618 осіб особового складу. Йдеться, за його словами, лише про верифіковані дані –те, що зафіксовано на відео в результаті роботи безпілотних систем Сил оборони України.

На цьому тлі проєкт DeepState фіксує чергове просування армії Росії в напрямку Слов'янська – цього разу біля села Никифорівка поблизу траси Бахмут – Слов'янськ.

На думку оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, армія РФ готує плацдарми для літніх великих наступальних операцій – або на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, або в напрямку Оріхова.

Однак, за його словами, російський Генштаб починає економити резерви живої сили, накопичені з кінця осені минулого року.

«І це – цілком зрозуміло, бо в такому випадку шанси на успішне проведення тих самих згаданих мною вище наступальних операцій навесні – влітку цього року можуть бути істотно зменшені», – зазначив Машовець.

Генштаб ЗСУ вранці 6 лютого повідомив про шість штурмів агресора на Слов'янському напрямку.

Втрати Росії у великій війні проти України Журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 23 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 165,6 тисячі російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною. Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб. Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 6 лютого 2026 року Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



4 лютого 2026 року в інтерв’ю France 2 він заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 000 українських солдатів. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти». У червні 2025 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

