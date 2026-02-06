Генштаб: на фронті за добу було понад півтори сотні боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення, близько половини російських атак загалом були на трьох напрямках: Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 лютого.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик і в бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу… На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів - у районах Гуляйполя, Мирного і в бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними командування ЗСУ, бої тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

Напередодні джерела Радіо Свобода в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету «Старлінк». За повідомленням, кількість штурмів подекуди зменшилася, а на деяких ділянках вони взагалі припинилися.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив у своєму звіті, що російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час наступу на Покровськ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.