Зеленський озвучив дані про втрати України у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни загинуло 55 000 українських солдатів. Про це він сказав в інтерв’ю France 2.

Наприкінці інтерв’ю президента України запитали про кількість смертей українців на передовій.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 000», – сказав Зеленський, якого цитує Le Monde.

Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.

На початку 2025 року в інтервʼю NBC News Зеленський заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

