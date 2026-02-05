«З двома завданнями наша делегація впоралася». У Раді прокоментували переговори в Абу-Дабі

Окрім звільнення полонених, Україна на переговорах в ОАЕ мала дві цілі, і українська делегація зі своїм завданням впоралася, заявив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, за допомогою таких зустрічей Україна намагається тримати президента США Дональда Трампа у переговорному процесі.

«Було б набагато гірше, якби він повністю відключився, так би мовити, від цього переговорного процесу. А по-друге, ми намагаємося нейтралізувати різного роду провокації, які вчиняє Путін, зокрема намагаючись звинуватити Україну, що нібито ми не зацікавлені в мирі. Це дві політико-дипломатичні задачі, з якими наша делегація впоралася», – вважає Олександр Мережко.



Головним же «каменем спотикання» залишається територіальне питання, каже депутат:

«Насправді йдеться про абсурдну і провокаційну вимогу Путіна щодо виведення українських військ з території Донецької області. Тобто Путін розуміє, що це абсолютно не є прийнятним для України, але він намагається просувати це суто в провокаційних цілях, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і намагатися використати наших американських партнерів, щоб звинуватити, що нібито ми не хочемо миру».

На його думку, потрібно повернутися до плану, який раніше пропонував президент Трамп.

«Тобто беззастережне припинення вогню вздовж лінії фронту. І з наданням відповідних надійних гарантій безпеки України», – сказав Мережко.

4-5 лютого в столиці ОАЕ – Абу-Дабі – відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин між Росією й Україною за посередництва США про шляхи завершення війни. Повідомляється, що у результаті цієї зустрічі делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – це перший обмін за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 та 5 лютого назвав «конструктивними та зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.