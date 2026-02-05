15 звільнених з полону українців були засуджені у Росії до довічного ув’язнення – Координаційний штаб

Серед українців, яких сьогодні звільнили з російського полону, 15 осіб мали вирок російських судів до довічного позбавлення волі. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

«Особливістю цього обміну є те, що зараз повернулися ті, хто мав судові вироки, зокрема 15 – ті, хто мав вирок до довічного ув’язнення», – сказав представник штабу в ефірі програми Свобода Live.

Він не уточнив, за що були засуджені в Росії ці українці.

«Вони (звільнені сьогодні з полону - ред.) представляють майже всі сили безпеки і оборони: це і Сухопутні війська, це оборонці Маріуполя, це захисники з Донецького, Луганського, Херсонського, Запорізького напрямків», – додав Яценко.

Наразі звільнених з полону привезли до медичного закладу, де вони будуть проходити огляд і подальшу реабілітацію. Стан здоров’я чоловіків – поганий, каже представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Більшість з них потребує тривалої реабілітації, реінтеграції в суспільство. В них проблеми з опорно-руховим апаратом, інколи – з ментальним здоров’ям, проблеми з травною системою. Понад три роки в полоні (більшість перебувала саме такий час) даються в знаки», – розповів Петро Яценко.

Cьогодні, 5 лютого, Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. За даними координаційного штабу, з російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців.

Раніше сьогодні спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що на переговорах у столиці ОАЕ Абу-Дабі делегації Сполучених Штатів, України й Росії домовилися про перший за п'ять місяців обмін полоненими. Він написав у мережі Х, що будуть звільнені 314 людей з обох боків.



