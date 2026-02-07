Україні необхідні дієві гарантії безпеки – Зеленський

Україні необхідні «дієві гарантії безпеки», зазначив президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної команди за результатами зустрічі в Абу-Дабі.

«Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату – дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати», – каже президент.

За словами Зеленського, він обговорив з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

«Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу», – підсумував президент.

Агентство Reuters раніше з посиланням на джерела написало про те, що в Абу-Дабі 4-5 лютого делегації США й України обговорювали «амбітну мету», а саме досягнення Росією й Україною мирної угоди вже у березні. Низка співрозмовників видання називала таку дату малореалістичною.

Згідно з пропозицією США, у травні можна було б провести вибори одночасно з референдумом, на якому громадяни України висловилися б щодо територіальних питань.

При цьому співрозмовники Reuters визнають, що терміни можуть бути зрушені, оскільки в Абу-Дабі не було досягнуто згоди про території і про долю Запорізької АЕС. Україна відмовляється виводити свої війська із Донецької області, що знову підтвердив Зеленський. За його словами, Україна вважає це неприйнятним, хоча готова розглянути такі «нестандартні рішення», як створення демілітаризованої чи спеціальної економічної зони. Зеленський також підтвердив, що США й Україна обговорювали можливість проведення всеукраїнського референдуму.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. 28 січня Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання.

Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили. Президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

5 лютого Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч делегацій України, США і Росії у рамках переговорного процесу. Точну дату він не назвав.



