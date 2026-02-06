В ISW про заяви Лаврова: Кремль шукає нові наративи, щоб зірвати надання гарантій безпеки Україні

Кремль шукає нові наративи, щоб спробувати переконати Сполучені Штати Америки і Європу не погоджуватися на гарантії безпеки для України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який «використав інтерв’ю російському державному ЗМІ Russia Today (RT) 4 лютого, щоб знову відхилити західні гарантії безпеки для України». Лавров послався на нещодавнє повідомлення Financial Times, в якому викладено ймовірну багаторівневу угоду про гарантії безпеки, яку обговорюють США, Європа й Україна у відповідь на можливе повторне вторгнення Росії по завершенні нинішньої війни.

Лавров заявив, що такий документ про гарантії безпеки є «практично ультиматумом» для Росії, і що Україна нібито влаштує атаку під чужим прапором і звинуватить Росію, щоб отримати «карт-бланш» від Заходу на відновлення бойових дій.

«Кремлівські чиновники повторювали ту саму риторику щодо західних гарантій безпеки в останні місяці, постійно називаючи такі гарантії «неприйнятними» для Росії і кажучи, що розгортання іноземних військ в Україні буде «законною» російською ціллю. Однак, схоже, Кремль зараз намагається знайти нові наративи, щоб відхилити західні гарантії безпеки і переконати США й Європу не погоджуватися на них, ймовірно, оскільки Сполучені Штати, Україна і Європа наближаються до завершення угоди», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що кремлівські чиновники почали використовувати нові наративи 2 і 3 лютого, стверджуючи, що присутність іноземних військ в Україні може призвести до третьої світової війни і прямого військового конфлікту між ядерними державами.

«Заява Лаврова від 4 лютого про нібито українську атаку під чужим прапором, ймовірно, є ще однією спробою знайти нові способи переконати Сполучені Штати і Європу не надавати гарантій безпеки Україні. RT – це російське державне ЗМІ з широким глобальним охопленням різними мовами, і Кремль, ймовірно, використовує інтерв’ю Лаврова для поширення цих наративів серед міжнародної аудиторії, включаючи ту, що перебуває в США», – йдеться у звіті.

Як зауважили аналітики, заяви Лаврова також засвідчили, що вимога Росії щодо «нейтралітету» України має на меті перетворити Україну на проросійську проксі-державу.

Лавров заявив RT, що єдиний тип України, який Росія «готова бачити як довгострокового, вічного сусіда», – це «дружня» Україна, яка «не обов’язково є союзником», але є «нейтральною» і «доброзичливою».

«Наполягання Лаврова на тому, що післявоєнна Україна буде «дружньою» і «доброзичливою», означає, що Росія буде задоволена лише Україною, очолюваною проросійським урядом, який проводить проросійську політику. Росія, ймовірно, прагне перетворити Україну на другу Білорусь, яку, за оцінками ISW, Росія де-факто анексувала, навіть якщо Білорусь зберігає свої кордони й уряд», – кажуть в Інституті вивчення війни.

В ISW наголосили, що коментарі Лаврова RT щодо України вкотре підкреслюють, що Росія не бажає йти на компроміси і вимагає, щоб будь-яке майбутнє мирне врегулювання поступилося початковим воєнним вимогам Росії від 2022 року.

Нещодавно на слуханнях у комітеті з закордонних справ Сенату Конгресу США держсекретар Марко Рубіо заявив, що підтримка США є ключовим елементом гарантій безпеки України після завершення війни. За його словами, з приводу гарантій «досягнуто спільної згоди» щодо того, що вони передбачатимуть «розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких і британських, а також підтримку з боку США».

27 cічня Financial Times із посиланням на вісім джерел повідомила, що адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. За словами джерел FT, у разі виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Вашингтон попередньо готовий збільшити постачання озброєнь для ЗСУ в мирний час. При цьому, зазначає видання, залишається незрозумілим, чи США візьмуть на себе якісь формальні зобов’язання.

Високопоставлений український чиновник заявив, що США «зупиняються щоразу, коли можуть бути підписані гарантії безпеки».

Натомість у Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Президент України Володимир Зеленський 23 січня заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання. Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли тристоронні переговори США, України і Росії за посередництва Вашингтона про шляхи завершення війни. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. 28 січня Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили. Президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

5 лютого Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч делегацій України, США і Росії у рамках переговорного процесу. Точну дату він не назвав.