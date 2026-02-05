Зеленський: наступні зустрічі щодо завершення війни, ймовірно, відбудуться в США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні зустрічі щодо завершення війни, ймовірно, відбудуться в США.

«Очікую переговорну команду в Києві для повноцінної доповіді, багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський не уточнив, в якому складі та форматі можуть відбутися ці зустрічі, але додав, що Україна готова до всіх робочих форматів, які «можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі».

«Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку», – наголосив він.

4-5 лютого в столиці ОАЕ – Абу-Дабі – відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин між Росією й Україною за посередництва США про шляхи завершення війни. Повідомляється, що у результаті цієї зустрічі делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – це перший обмін за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 та 5 лютого назвав «конструктивними та зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він також повідомив, що делегації домовилися продовжити тристоронні переговори в найближчі тижні. Але США як місце наступних зустрічей Віткофф не називав.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.