По дві години світла в день: для Києва найближчі дні будуть «надзвичайно важкими» – Міненерго

Для Києва найближчі дні будуть «надзвичайно важкими», подача електроенергії планується тільки по дві години на добу, попередили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

У Міненерго поінформували, що 7 лютого відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києва та області. Зокрема, після останнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі залишається «вкрай складною».

«Сьогодні ворог атакував енергоб’єкти у низці областей, і через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Тож наразі у більшості досі аварійні відключення світла. На всіх об’єктах тривають відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні Міненерго.

У міністерстві зазначили, що енергетики роблять все можливе для балансування системи. Також у столиці розгортають додаткові опорні пункти незламності у одному районі.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

У Міненерго кажуть, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.



