«Час виступати разом» – представник США на зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Елбрідж Колбі назвав це поверненням до НАТО 1.0., «серйозним альянсом», зосередженим на обороні та стримуванні
Позиція керівництва Сполучених Штатів спричинила «переосмислення» Європою власної оборони – про це заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі перед початком засідання міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі в Брюсселі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Завдяки історичному лідерству президента Трампа та генсекретаря (НАТО Марка Рютте – ред.) у 2025 році ви побачили переосмислення та справжню щиру відданість тому, щоб Європа очолила конвенційну оборону НАТО», – заявив Колбі.

Він назвав це поверненням до НАТО 1.0., «серйозним альянсом», зосередженим на обороні та стримуванні.


«Цього року ми маємо хороше послання: настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередженими на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони», – додав представник Міноборони США.

Колбі висловив думку, що союзники мають основу для роботи в партнерстві і перетворення НАТО на «свого роду НАТО 3.0, що базується на партнерстві, а не на залежності», що насправді є поверненням до початкового призначення альянсу.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО витрачати більше на оборону, скаржачись, що європейські країни недостатньо платять за власну оборону, і часто ставив під сумнів довгострокову життєздатність НАТО.

У червні 2025 року члени НАТО узгодили цифру в 5% видатків на оборону в червні як мету, якої має бути досягнуто до 2035 року.


