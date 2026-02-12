«Час виступати разом» – представник США на зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Позиція керівництва Сполучених Штатів спричинила «переосмислення» Європою власної оборони – про це заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі перед початком засідання міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі в Брюсселі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Завдяки історичному лідерству президента Трампа та генсекретаря (НАТО Марка Рютте – ред.) у 2025 році ви побачили переосмислення та справжню щиру відданість тому, щоб Європа очолила конвенційну оборону НАТО», – заявив Колбі.

Він назвав це поверненням до НАТО 1.0., «серйозним альянсом», зосередженим на обороні та стримуванні.





«Цього року ми маємо хороше послання: настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередженими на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони», – додав представник Міноборони США.

Колбі висловив думку, що союзники мають основу для роботи в партнерстві і перетворення НАТО на «свого роду НАТО 3.0, що базується на партнерстві, а не на залежності», що насправді є поверненням до початкового призначення альянсу.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО витрачати більше на оборону, скаржачись, що європейські країни недостатньо платять за власну оборону, і часто ставив під сумнів довгострокову життєздатність НАТО.

У червні 2025 року члени НАТО узгодили цифру в 5% видатків на оборону в червні як мету, якої має бути досягнуто до 2035 року.



