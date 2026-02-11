У НАТО вважають малоймовірним крах української оборони цього року

Попри обмежені резерви й «тонку лінію оборони», повний крах української оборони цьогоріч малоймовірний. Цього висновку дійшли в НАТО, чий посадовець спілкувався у Брюсселі з журналістами на умовах анонімності 11 лютого.

За 2025 рік втрати Росії вбитими й пораненими склали близько 400 тисяч. Її втрати у війні проти України загалом сягають близько 1,3 мільйона людей, вважають у Північноатлантичному альянсі.

«Наразі Росія контролює близько 70% території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У 2025 році вона просунулась приблизно на 4700 квадратних кілометрів. Водночас Росія активно створює інформаційний фон, щоб показати поразку України як неминучу, перебільшуючи значення захоплення малих сіл. Але це не є стратегічними проривами», – зауважив посадовець НАТО.

Найімовірнішим сценарієм упродовж найближчих місяців в альянсі вважають продовження війни на виснаження. Росія зберігатиме тактичну перевагу, але її успіхи залишатимуться обмеженими.

«Росіяни підтримують тиск завдяки масованому використанню БпЛА та артилерії й тактиці виснаження. Водночас їхню ефективність обмежують якість особового складу, проблеми з логістикою та адаптація українських сил. Тож прориву фронту немає», – наголосив чиновник НАТО.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо того, скільки часу знадобиться Росії, щоб захопити ту частину Донбасу, яку вона вимагає без бою, посадовець НАТО сказав, що сумнівається в можливості цього найближчі півтора року.

«Ніхто не вважає – і ми також не вважаємо – що українська оборона перебуває бодай близько до такого рівня колапсу, який дозволив би Росії досягти цього в найближчі 18 місяців… Не кажу, що Росія точно захопить територію за 18 місяців – я маю на увазі, що навіть за такого горизонту часу умови не виглядають сприятливими для цього», – підкреслив чиновник.

Станом на лютий 2026 року і впродовж багатьох місяців до цього Росія концентрує свої зусилля на повній окупації Покровсько-Мирноградської агломерації, що мало б відкрити шлях із південного заходу до розташованих на півночі Донецької області Слов’янська та Краматорська. Інші напрямки бойових дій на Донеччині та Харківщині також, із точки зору російського командування, покликані наблизити битву за ці два міста – контроль над Куп’янськом на Харківщині міг би створити загрозу для Слов’янська та Краматорська з півночі, окупація Костянтинівки – з півдня. Наразі на жодному з цих напрямків стратегічного просування сили РФ не досягли.