Зеленський: наступний раунд переговорів із Росією запланований на 17 або 18 лютого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів із Росією запланований на 17 або 18 лютого у США, проте Москва ще не дала на це згоду. Про це він сказав в коментарі Bloomberg.

Агенція пише, що на порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Донбасі, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться зі скептицизмом.

«Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони – ні росіяни, ні ми», – сказав Зеленський у телефонному інтерв’ю в Києві у вівторок. – «У нас різні погляди на це. А домовленості були такими – давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати».

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.



