Розвідка Британії: обов’язкові паспорти РФ для дітей на окупованих територіях є частиною політики русифікації

Нове російське законодавство зобов’язує українських дітей на окупованих територіях отримувати російські паспорти для поїздок за кордон, повідомляє розвідка Великої Британії в зведенні 11 лютого.

Йдеться про виїзд до країн, окрім Білорусі, Казахстану, Киргизстану та окупованих частин Грузії. Закон, який набув чинності 20 січня, поширюється на дітей до 14 років, в тому числі на окупованих українських територіях.

У відомстві вважають, що це російське законодавство, ймовірно, спрямоване на створення перешкод для українців із дітьми, які хочуть залишити підконтрольні РФ території.

«Законодавство також становить подальший розвиток довготривалої політики російського керівництва з русифікації окупованих українських територій, яка спрямована на викорінення української культури, ідентичності та державності», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що цьому нововведенню передував указ Путіна від 20 березня 2025 року, який фактично вимагав від жителів окупованих територій отримати російські паспорти.

У січні ФСБ Росії опублікувала оновлені умови для перетину кордону, за якими свідоцтво про народження виключили з переліку документів, за яким діти можуть виїздити за кордон. Відтак діти до 14 років зобов’язані мати при собі російський закордонний паспорт, повідомляв Суспільний мовник.