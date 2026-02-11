Доступність посилання

Розвідка Британії: обов’язкові паспорти РФ для дітей на окупованих територіях є частиною політики русифікації

Британська розвідка зазначає, що цьому нововведенню передував указ Путіна від 20 березня 2025 року, який фактично вимагав від жителів окупованих територій отримати російські паспорти

Нове російське законодавство зобов’язує українських дітей на окупованих територіях отримувати російські паспорти для поїздок за кордон, повідомляє розвідка Великої Британії в зведенні 11 лютого.

Йдеться про виїзд до країн, окрім Білорусі, Казахстану, Киргизстану та окупованих частин Грузії. Закон, який набув чинності 20 січня, поширюється на дітей до 14 років, в тому числі на окупованих українських територіях.

У відомстві вважають, що це російське законодавство, ймовірно, спрямоване на створення перешкод для українців із дітьми, які хочуть залишити підконтрольні РФ території.

«Законодавство також становить подальший розвиток довготривалої політики російського керівництва з русифікації окупованих українських територій, яка спрямована на викорінення української культури, ідентичності та державності», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що цьому нововведенню передував указ Путіна від 20 березня 2025 року, який фактично вимагав від жителів окупованих територій отримати російські паспорти.

У січні ФСБ Росії опублікувала оновлені умови для перетину кордону, за якими свідоцтво про народження виключили з переліку документів, за яким діти можуть виїздити за кордон. Відтак діти до 14 років зобов’язані мати при собі російський закордонний паспорт, повідомляв Суспільний мовник.

