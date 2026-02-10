RSF: понад 175 журналістів стали жертвами зловживань після вторгнення РФ в Україну

Понад 175 журналістів стали жертвами зловживань після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявляє організація «Репортери без кордонів» (RSF).

«Міжнародні та українські репортери, які невтомно висвітлюють події в Україні з 2022 року, незважаючи на надзвичайно загрозливий контекст безпеки, демонструють дивовижну мужність. Напади Росії на них не слабшають. На основі інформації, зібраної від своїх партнерів в Україні, зокрема Інституту масової інформації (IMI), RSF зафіксували з початку широкомасштабного російського вторгнення, за майже чотири роки, понад 175 журналістів, які стали жертвами зловживань з боку Росії, що є складовими воєнних злочинів. Їхній захист є вкрай важливим, щоб вони могли продовжувати свою інформаційну роботу», – заявила регіональна менеджерка RSF з питань України Полін Мофре.

Зазначається, що у 2025 році було вбито трьох журналістів, які стали мішенями російських дронів FPV. Таким чином, загальна кількість репортерів, вбитих під час виконання ними своєї роботи з 2022 року зросла до 16, з них п'ятнадцять – на території України та одна – Вікторія Рощина – під час ув'язнення в Росії. 3 жовтня 2025 року французький фотожурналіст Антоні Лаллікан був убитий російським дроном у селищі Комишуваха. Через двадцять днів українські журналісти Альона Грамова та Євген Кармазін, які працювали на телеканалі FREEDOM, загинули внаслідок атаки російського дрона в Краматорську.

RSF зафіксували щонайменше 53 випадки поранення українських та іноземних журналістів під час репортажів.

За даними організації, у 2025 році збільшення кількості атак російських дронів FPV на лінії фронту стало головною загрозою для багатьох репортерів, вони стали мішенями Росії в районах, близьких до бойових дій, а також у віддалених містах, а іноді навіть у їхніх готелях.

«Репортери без кордонів» зазначають, що ще 26 українських журналістів наразі утримуються Кремлем, у в’язницях Росії та на окупованих територіях вони зазнають фізичних та психологічних знущань.

У 2025 році троє українських репортерів, Владислав Єсипенко, Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, були звільнені з російських в’язниць.

За даними Інституту масової інформації, на червень 2025 року в Україні від початку російсько-української війни у 2014 році загинули 113 медійників, з них 106 – від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Як йдеться в моніторинговому дослідженні ІМІ, у 2025 році в Україні зафіксували 130 порушень свободи слова, 67 із них скоїла Росія внаслідок свого повномасштабного вторгнення.