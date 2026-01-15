ІМІ: у 2025 році зафіксували 130 порушень свободи слова в Україні, більшість вчинила Росія

У 2025 році в Україні зафіксували 130 порушень свободи слова, 67 із них скоїла Росія внаслідок свого повномасштабного вторгнення, йдеться в моніторинговому дослідженні Інституту масової інформації (ІМІ) «Барометр свободи слова».

В ІМІ зазначили, що 2024 року зафіксували в Україні 268 порушень свободи слова, зокрема 155 – з боку Росії. Попри зменшення кількості російських злочинів у 2025 році, помітною стала тенденція до цілеспрямованих атак на журналістів дронами типу «Ланцет» і FPV у прифронтових регіонах, зазначили дослідники.

За даними ІМІ, минулого року внаслідок російської агресії проти України загинули 26 медійників (у 2024 році – 24), з них троє – внаслідок російських дронових атак під час виконання професійної журналістської діяльності: Антоні Лаллікан, Альона Грамова (Губанова), Євген Кармазін.

У 2025 році російські обстріли зруйнували або пошкодили щонайменше 16 редакцій медіа в шести регіонах – як тилових, так і прифронтових, підрахували в ІМІ. Крім того, як заявили дослідники, минулого року російські сили продовжили залякувати журналістів, погрожувати їм. Зокрема, ІМІ зафіксував анонімні погрози про мінування щонайменше 13 редакцій у різних регіонах країни протягом січня-березня 2025 року. Також в Інституті масової інформації зафіксували російські кібератаки на українські медіа – як національні, так і регіональні.

«Росія продовжує масово карати українських медійників за проукраїнську позицію й роботу на окупованих територіях. У 2025 році російські суди ухвалили вироки від 14 до 16 років позбавлення волі адміністраторам телеграм-каналів «РІА Мелітополь» і «Мелітополь – це Україна» Георгію Левченку, Владиславу Гершону і Яні Суворовій і громадянському журналісту з Криму Вілену Темер’янову», – йдеться у звіті.

«Окрім того, ситуація з кримськотатарськими журналістками в Криму демонструє системний тиск окупантів на них. Журналістів переслідують через професійну діяльність: заочно заарештовують (Олексіна Дорогань із проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії), штрафують за звинуваченням як «іноагента», повторно оголошують попередження (Лутфіє Зудєіва), а також проводять обшуки й вивозять для допитів (Ленора Дюльбер). Усі ці випадки демонструють системний тиск на журналістів й обмеження їхніх прав у Криму», – додали в ІМІ.

Крім того, за словами дослідників, у 2025 році експерти ІМІ зафіксували 63 випадки порушення свободи слова, за які відповідальні українські громадяни.

Ця кількість є меншою, ніж 2024 року, коли ІМІ зафіксував 113 таких порушень.

Порушення фіксувалися у 20 регіонах України, лідирує Київ з областю (26 випадків).

Найгучнішими випадками року стали, за даними ІМІ, стеження і переслідування журналістів-розслідувачів – hromadske, Bihus.Info, Kyiv Independent.