У СБУ повʼязали стеження за журналістами Bihus.Info з «протидією організованій наркозлочинності»

Служба безпеки України ввечері 5 лютого відреагувала на розслідування Bihus.Info, які встановили імена імовірних співробітників спецслужби, причетних за стеженням за журналістами на новорічному корпоративі.

Згідно із заявою СБУ, «протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності» цієї спецслужби, а операторка Bihus.Info виявилася «серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам».

Водночас СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

«Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи. Вважаємо, що незалежні медіа є невідʼємною складовою сучасного демократичного суспільства, і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу», – йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський 31 січня підписав указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка. Про причини звільнення тоді не повідомлялося.

Раніше 5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

«За операцію відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки імовірно залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Звільнений днями начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і Департаменту участь в цій операції. У самому комплексі операція спецслужби тривала шість діб», – ідеться на сайті Bihus.Info.

Журналісти назвали імена кількох із трьох десятків людей, які могли бути причетними до стеження за редакцією.