У СБУ прокоментували звільнення Зеленським начальника Департаменту захисту національної державності

Служба безпеки України, коментуючи указ президента про звільнення з посади керівника Департаменту захисту національної державності СБУ, заявила, що кандидатура нового очільника цього департаменту буде найближчим часом подана на розгляд голові держави.

«СБУ в умовах повномасштабної війни постійно змінюється, оптимізуючись як ефективний і бойовий контррозвідувальний орган, що здатний захищати державу від усього спектру можливих викликів. Ми усвідомлюємо, що захищаємо демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним із ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу ЗМІ й гарантувати їм достатній рівень безпеки», – йдеться в повідомленні.

У СБУ наголосили, що саме з цією метою Департаменту захисту національної державності буде посилений, і оптимізовані підходи до його роботи.

Президент України Володимир Зеленський 31 січня підписав указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Про причини звільнення не повідомляється.

Семенченко обіймав посаду з жовтня 2022 року. До цього – з жовтня 2019 року – він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.