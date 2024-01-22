Нацполіція розслідує чотири провадження щодо стеження за журналістами Bihus.Info – Вигівський

Розслідуванням стеження за журналістами проєкту Bihus.Info займаються Служба безпеки України та Національна поліція – про це заявив на брифінгу 22 січня голова Нацполіції Іван Вигівський.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, він заявив, що поліція займається не одним провадженням, а чотирма:

«До нас звернулося четверо представників Bihus, ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182, порушення недоторканності приватного життя. Фактично вони були внесені на вихідних, п’ятниця-субота. Запланована низка слідчих дій», – сказав він.

Вигівський вказав на слова засновника проєкту Дениса Бігуса, за якими СБУ вже провела деякі слідчі дії:

«Ми також скоординуємо наші дії й будемо рухатися. Казати про те, аматорське (відео – ред.) це чи ні – покаже час і слідство. Зараз не можу нічого сказати з цього приводу».

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Голова НПУ також згадав про розслідування щодо нападу на квартиру журналіста Юрія Ніколова. Він нагадав, що поліція встановила ймовірних учасників цих подій. За його словами, наразі тривають слідчі дії.

«Я хочу сказати, що ми однаково реагуємо, всі правоохоронні органи на будь-які заяви, в тому числі щодо будь-якого тиску на журналістів, і будемо об’єктивно розслідувати кожне кримінальне провадження», – додав Вигівський.

Днями в мережі з’явилося відео нібито зі співробітниками Bihus.Info, на якому були продемонстровані записи розмов і вживання, ймовірно, наркотиків. Керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що причетних до інциденту операторів звільнили, але вказав на ознаки прослуховування та стеження за членами його команди.

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Згодом у Bihus.Info заявили, що відео з матеріалів стеження і прослуховування журналістів свідчить, що за ними стежили близько року. Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.

15 січня про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.