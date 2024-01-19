«Залучили 30 людей»: команда Bihus.Info розповіла нові деталі стеження за журналістами

Команда Bihus.Info повідомила нові деталі щодо стеження за журналістами. До прослуховування медійників начебто причетні «щонайменше 30 людей», йдеться в повідомленні на каналі Bihus.Info.

«Наша команда повернулася в місце Х - етнографічний комплекс «Українське село» під Києвом, де відбувалась новорічна вилазка і стеження за співробітниками. І після спілкування з персоналом ми були вражені масштабами «спецоперації» та ницістю тих, хто її організував», – йдеться у повідомленні журналістів.

Зазначається, що за тиждень до прибуття журналістів у комплекс приїжджав чоловік, якого «дуже цікавив ресторан». Проте не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня, за день до заїзду команди Bihus.Info, ті ж самі номери, що й у журналістів і сауну.

Водночас, за словами команди, 26 грудня персонал комплексу спостерігав «найдивніший корпоратив»: 30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах «щось схоже на пожежну сигналізацію». Проте, коли команда туди повернулася знову, «сигналізацій» не було.

«Коли ми заїхали, більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, у комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхали всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів. Імовірно, щоб забрати камери», – додали журналісти.

Днями у мережі з’явилося відео нібито з співробітниками Bihus.Info, на відео були продемонстровані записи розмов і вживання, ймовірно, наркотиків. Після цього керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Згодом у Bihus.Info заявили, що відео з матеріалів стеження і прослуховування журналістів свідчить, що за ними стежили близько року. Служба безпеки України напередодні заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.

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Медіарух – об’єднання журналістів провідних українських медіа й експертів медійних організацій – заявив про системний тиск на незалежних журналістів і розслідувачів і закликав відреагувати президента України Володимира Зеленського, правоохоронні органи і громадянське суспільство.

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