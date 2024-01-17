«Тиск на журналістів неприпустимий» – Зеленський відреагував на інциденти з Бігусом і Ніколовим

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, які сталися впродовж останнього місяця з українськими журналістами-розслідувачами. За його словами, він говорив про це із правоохоронцями, зокрема, з головою Служби безпеки України.

«Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий», – сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні 17 січня.

Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.

Як повідомляє пресслужба відомства, за цим фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Днями у мережі з'явилося відео нібито з співробітниками Bihus.Info, на відео були продемонстровані нібито записи їхніх розмов і вживання. ймовірно, наркотиків. Після цього керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.

Згодом у Bihus.Info заявили, що відео з матеріалів стеження та прослуховування журналістів свідчить, що за ними стежили близько року.

15 січня про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).