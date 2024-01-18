Поліція розпочала провадження через стеження за Bihus.Info – журналістка

За заявою однієї з журналісток проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Марії Землянської Національна поліція України розпочала кримінальне провадження, заявила в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Аліса Юрченко, заступниця головного редактора Bihus.Info.

За її словами, нині журналісти очікують на додаткові провадження, адже заяви написали й інші члени команди.

«Національна поліція вже відкрила провадження за заявою журналістки Марії Землянської, яка проживала в одному з будиночків (відпочинкового комплексу – ред.), власне, відео всередині якого ви бачили на «зливних бачках». Марія просто жила там, нічого поганого вона не робила. Ще багато інших членів нашої команди написали заяви в поліцію. Зараз розпочате одне з проваджень Національною поліцією», – сказала Аліса Юрченко.

Вона також розповіла, що правоохоронці не мають ніяких претензій до членів команди щодо ймовірного вживання наркотичних засобів, яке було зафіксоване на відео, «злитому» в мережу. Крім цього, вона підтвердила, що ті, хто перебував у відпочинковому комплексі, не мають жодного статусу у кримінальному провадженні, яке веде Служба безпеки України. Однак наголосила, що вилучення записів зі стаціонарних камер, що належать відпочинковому комплексу було ініціативою СБУ, бо журналісти не зверталися до відомства із заявами про злочин. Підслідність, за словами Юрченко, не належить СБУ.

«Ні в якому статусі вони (журналісти Bihus.Info – ред.) не перебувають, вони там не визначені потерпілими. Ми будемо щодо цього звертатися, але важливо розуміти: на момент, коли Служба безпеки забрала відеодокази за всі дні, коли інші люди, поки що не встановлені, встановлювали камери нам в номери – то на цей момент Служба безпеки України діяла за власною ініціативою. Вона сама відкрила це кримінальне провадження, ми не зверталися в Службу безпеки України, тому що статті, за якими ми зверталися – вони не підслідні СБУ», – заявила журналістка.

Заступниця головного редактора також розповіла, що журналістам вдалося встановити, що напередодні їхнього заїзду до відпочинкового комплексу, невідомі люди орендували ті ж номери, що і журналісти. На переконання Аліси Юрченко, саме вони і встановили камери у номерах. А СБУ після вилучення відео вже зі стаціонарних камер відеоспостереження, що належать відпочинковому закладу, має можливість ідентифікувати невідомих.

«Великі групи людей заїхали в цей комплекс, саме в ті номери, які бронювали ми на 27 грудня. Заїхали за день до того, а потім виїхали в той день, коли заїжджали вже ми, залишивши за собою один із номерів, в якому ми не жили. Це була велика спецоперація, камери встановлювали не співробітники закладу, для цього спеціально бронювалися номери. У Служби безпеки України вже є всі відео з людьми, які встановлювали незаконні засоби фіксації в номерах, де ми перебували», – розповіла представниця Bihus.Info.

У проєкті вважають, що стеження за членами команди відбувалося на замовлення когось із представників влади. Нині журналісти очікують ідентифікації осіб, які могли встановити нелегальне відеоспостереження.

«Очевидно, є ті, хто виконав ці завдання від влади, є й ті, хто не знав про це. Ми зараз віримо, що забрала ці жорсткі диски з відео саме «світла» сторона, яка зацікавлена в тому, щоби ідентифікувати тих, хто встановлював камери», – сказала Аліса Юрченко.

На момент виходу цієї новини Національна поліція України офіційно не заявляла про відкриття кримінальних проваджень. Редакція Радіо Свобода звернулася за коментарем до НПУ.

Днями у мережі з’явилося відео нібито з співробітниками Bihus.Info, на відео були продемонстровані записи розмов і вживання, ймовірно, наркотиків. Після цього керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Згодом у Bihus.Info заявили, що відео з матеріалів стеження і прослуховування журналістів свідчить, що за ними стежили близько року. Служба безпеки України напередодні заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.

У поліції 17 січня заявили, що їхні слідчі перебувають на звʼязку з юристами проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

«Слідчі поліції… чекають на заяву, тоді буде відкрите кримінальне провадження. У цьому випадку слідчим обов’язково потрібна письмова заява від потерпілих, бо стаття належить до категорії приватного звинувачення. І, до речі, провадження може бути не одне», – повідомило 17 січня Радіо Свобода джерело в правоохоронних органах.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив, що комітет найближчим часом сформує запит до СБУ задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.

15 січня про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).

Медіарух – об’єднання журналістів провідних українських медіа й експертів медійних організацій – заявив про системний тиск на незалежних журналістів і розслідувачів і закликав відреагувати президента України Володимира Зеленського, правоохоронні органи і громадянське суспільство.

Президент Зеленський, реагуючи на події, заявив, що «тиск на журналістів неприпустимий». Він додав, що говорив про це із правоохоронцями, зокрема, з головою Служби безпеки України.