Поліція Київщини повідомила про кримінальне провадження щодо порушення недоторканності приватного життя журналістки

Поліція розпочала кримінальне провадження після отримання заяви неназваної журналістки про втручання у приватне життя, повідомив 18 січня відділ комунікації поліції Київської області.

«17 січня до поліції Київщини звернулася журналістка із заявою про втручання у її приватне життя. Потерпіла зазначила, що під час відпочинку її було знято на приховану камеру в орендованій кімнаті одного із заміських комплексів у Київській області, а також її автомобіль. На вказаному відео, яке було розповсюджене в медіа, журналістка зафільмована в неробочий час під час відпочинку у колі колег», – ідеться в повідомленні

У поліції вказують, що згідно зі статтею 477 КПК України досудове розслідування правопорушення, передбаченого статтею 182 Кримінального кодексу України, здійснюється у формі приватного обвинувачення та лише на підставі заяви потерпілого.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 182 ККУ «Порушення недоторканності приватного життя» за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Раніше про втручання у приватне життя і незаконне стеження за своєю командою повідомив засновник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус. Також цього тижня журналіст-розслідувач Юрій Ніуолов інформував про спробу невідомих осіб проникнути в його помешкання.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці події, заявив, що «тиск на журналістів неприпустимий».