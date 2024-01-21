Напад на квартиру журналіста Ніколова: у поліції кажуть, що встановили учасників

Поліція встановила особи п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова у Києві, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

За даними правоохоронців, до вчинення правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Поліціянти провели за місцями проживання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.

«Так, 15 січня зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони», – йдеться в повідомленні.

Працівники столичної поліції встановили учасників події та 20 січня провели з ними низку слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення і планування протиправних дій.

У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування.

Раніше, 19 січня, Дарницьке управління поліції в Києві розпочало досудове розслідування за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).

15 січня про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).