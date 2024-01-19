Прокуратура повідомила про розслідування через «протиправні дії» біля квартири журналіста Ніколова

Дарницьке управління поліції в Києві розпочало досудове розслідування за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).

«За даними слідства, 15 січня поточного року група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає спецкореспондент одного з видань. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії. Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб», – ідеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

У повідомленні не названо імʼя журналіста, але обставини справи вказують на інцидент, який пізно ввечері в неділю, 14 січня, стався біля помешкання журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Як повідомив він сам 15 січня, невідомі особи прибули до його дому тоді, коли його самого в квартирі не було.

«Ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким – другий син в Авдіївці, дорослий онук – на Куп’янському напрямку», – написав Ніколов.

У поліції Києва вдень 15 січня заявили, що «перевіряють факт погроз журналісту», не назвавши його прізвища. «Під час моніторингу в одній із соціальних мереж поліцейські виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа», – вказано в повідомленні.