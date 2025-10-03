Французький фотожурналіст загинув внаслідок удару дрона в Україні – IFJ

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан 3 жовтня загинув на Донбасі внаслідок удару дрона, український журналіст Георгій Іванченко постраждав, повідомили Міжнародна і Європейська федерації журналістів (IFJ-EFJ). За повідомленням, обидва журналісти були в захисних жилетах з написом «Press».

Федерації заявили, що засуджують цей воєнний злочин і закликають владу розпочати розслідування для встановлення винних.

«Обставини інциденту, який стався вранці в п’ятницю о 9:20 за місцевим часом, залишаються предметом розслідування», – зазначили федерації.

4-та окрема важка механізована бригада у фейсбуці повідомила, що Лаллікан загинув внаслідок прицільного удару російського FPV-дрона.

«Разом із ним на місці працював журналіст і фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Георгій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний. Обидва журналісти були в засобах індивідуального захисту, та на їх бронежилетах були знаки розпізнавання – напис «PRESS». Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права», – заявили у бригаді.

Український Інститут масової інформації зазначив із посиланням на свої джерела, що удару по журналістах російські військові завдали в районі Дружківки Донецької області.

За даними IFJ-EFJ, Антоні Лаллікан – фотожурналіст із Парижа, його роботи публікувалися в численних ЗМІ, зокрема в Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, Le Temps, Der Standard, La Presse. У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, він поїхав до України і відтоді документував наслідки війни.

Минулого місяця в Національній спілці журналістів України повідомляли, що станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України російські сили вбили щонайменше 130 медійників.

«За верифікованими даними НСЖУ і Міжнародної федерації журналістів, серед загиблих – 18 медійників і медійниць, які виконували професійні обов’язки; 10 медійників і медійниць – цивільних жертв; 102 представника і представниці медіа, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.