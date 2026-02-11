«Фламінго» проти «путінського мосту»: які об’єкти окупантів у Криму під прицілом нової української ракети?

Україна нарощує виробництво далекобійної крилатої ракети «Фламінго». Що про неї відомо та які можливості цієї зброї щодо ураження російських об’єктів в окупованому Росією українському Криму, розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У серпні минулого року президент України Володимир Зеленський анонсував, що до кінця грудня 2025 року або на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго».

За його словами, ракета вже пройшла успішне випробування, вона здатна летіти на відстань у три тисячі кілометрів. Деталей президент не навів, зазначивши, що не зможе їх надати, доки Україна не матиме можливості застосування сотні таких ракет.

Вже 30 серпня українські війська завдали удару по російській прикордонній заставі у селі Волошине неподалік від Армянська в Криму. Внаслідок цієї атаки були уражені катери та казарми. За даними низки російських та українських телеграм-каналів, для ударів використовувалися ракети-дрони «Фламінго».

Військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний у коментарі Крим.Реалії зазначив, що вибір цілей в окупованому Криму пояснюється необхідністю моніторингу перших випробувань і точності влучань.

«Якщо вірити цій інформації, то дві ракети влучили в ціль, а одна – ні. Йдеться про перші тести, випробування. І чому ця ціль біля Армянська? Вона дуже близька до території, яку контролюють Збройні сили України, і ми можемо промоніторити результат», – сказав експерт.

У жовтні Володимир Зеленський заявив, що Україна вже застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» в парі, є «відчутні результати».

Наприкінці грудня президент України розповів про нове застосування ракет «Фламінго». «Відсоток влучання «Фламінго» зараз покращився. Було останнє використання, п'ять ракет вони використали: одна знищила ціль, чотири збила російська ППО. Усе це в процесі стає сильнішим щомісяця», – сказав Володимир Зеленський.

Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомляв, що Сили оборони України почали застосовувати українську крилату ракету FP-5 «Фламінго» навесні 2025 року.

Далекобійна та потужна

Ракети «Фламінго» виробляє українська компанія Fire Point. Представники компанії заявляли, що «Фламінго» – це ракета-дрон.

«Загальна максимальна злітна вага ракети становить шість тонн. Вона запускається за допомогою твердого ракетного палива, а потім летить за допомогою турбореактивного двигуна нашого власного виробництва, а також твердопаливного прискорювача, який також є нашою власною розробкою», – розповіла технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех.

«Максимальна дальність польоту становить 3000 км, із точністю до 14 метрів до цілі на такій відстані. Максимальна швидкість – 900 км/год. Крейсерська швидкість може варіюватися, і я не буду її розкривати. А вантажопідйомність на цей момент становить 1150 кг. На самому початку вона становила 1000 кг, але потім ми знайшли спосіб трохи збільшити її», – зазначила Ірина Терех.

Європейські країни дійсно в цьому плані не мають подібних засобів

Європейські країни тільки запускають програму розробки зброї, подібної до далекобійної ракети FP-5 «Фламінго». Вони зможуть представити її не раніше 2030 року, заявив Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний».

«Європейські країни дійсно в цьому плані не мають подібних засобів», – розповів Кушніков.

Водночас, як пише ВВС, «Фламінго» нагадує крилату ракету Milanion FP-5 виробництва британської Milanion Group, яку показали у лютому 2025 року в ОАЕ на виставці IDEX-2025.

Заявлені характеристики: бойова частина 1000 кг, дальність до 3000 км, висота польоту – до 5 км, крейсерська швидкість – 850-900 км/год, максимальна швидкість – 950 км/год, максимальний час у повітрі – до 4 годин. Ці цифри дуже схожі на характеристики «Фламінго».

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності розповів Крим.Реалії, що в Росії прямих аналогів ракеті «Фламінго» немає.

Головні відмінності «Фламінго» – потужна бойова частина та далекобійність

«Порівнювати можна лише умовно, оскільки ракети виконують різні завдання. Якщо взяти, наприклад, «Іскандер», то маса бойової частини цих ракет 480 кілограмів, що вдвічі менше, ніж у «Фламінго». При цьому балістична версія ракети «Іскандер» має дальність 500 кілометрів, а крилаті ракети «Іскандер-К» можуть летіти на 2350 км. Аналогічно, якщо розглядати протикорабельні крилаті ракети «Калібр» та «Онікс», які РФ застосовує по наземних цілях в Україні. У першої маса бойової частини 450 кг при дальності польоту до 2500 км, у другої – 300 кг та 800 км відповідно. Тобто, головні відмінності «Фламінго» – потужна бойова частина та далекобійність», – висловив думку експерт.

Що під ударом у Криму?

Ракети «Фламінго» можуть долетіти до Сибіру, досягаючи таких міст із військовою промисловістю, як Єкатеринбург чи Челябінськ, але і в Криму для цієї української зброї можуть бути цікаві та важливі цілі, вважає підполковник запасу ЗСУ.

«Розвиненої військової промисловості на півострові немає, але є місця зберігання, наприклад, «шахедів» та ракет, якими Росія атакує міста материкової України. Нагадаю, за опублікованими даними, після удару по військовому заводу в Бєлгороді у вересні минулого року діаметр зони суцільного руйнування становив 25 метрів. А бойової частини у 1000 кг достатньо, щоб зруйнувати стандартні укриття складів», – вважає експерт.

Також, на його думку, важливими цілями є потужні електропідстанції, через які здійснюється транспортування електроенергії з Росії в окупований Крим і з півострова на окуповані території Херсонщини.

«Сили оборони України вже завдавали ударів іншими засобами по цих об'єктах, які забезпечують російську армію електроенергією. Потужна ракета «Фламінго» може зробити руйнування незворотними», – стверджує офіцер запасу.

Знищити Кримський міст цими ракетами абсолютно реально

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що «Фламінго» стане у пригоді для ударів по важливих логістичних об'єктах, до яких належить Керченський міст.

«Знищити Кримський міст цими ракетами абсолютно реально. Ми можемо сказати, що спроможні знищити, наприклад, 10 прольотів. Тобто в кожен проліт прилітає по такому «Фламінго», і такі руйнування можуть бути критичними для путінського мосту», – сказав Нарожний у коментарі Крим.Реалії.

Він підкреслив, що опори мосту від початку розраховані на значні навантаження і повністю зруйнувати їх складно. Однак удари по прольотах та логістичних центрах можуть порушити постачання російської армії в Криму та на півдні України.

«Так, «Фламінго» велика і не надзвукова, тому її порівняно легко перехопити – якщо знаєш, де вона знаходиться і якщо у тебе в цьому місці є вільна система ППО. Але якщо ми подивимося на атаки далекобійними дронами, які проводить Україна – вони досить ефективні, хоча такі дрони набагато повільніші за «Фламінго». Багато чого залежить від планування місії. Україна, очевидно, непогано знає, де в поточний момент розгорнуті російські системи ППО, радари, і планує польотні завдання так, щоб облітати їх. Цей досвід стане у пригоді і з «Фламінго»: при її дальності польоту вона може літати, грубо кажучи, зигзагами, відшукуючи прогалини в обороні, – це одна з переваг крилатих ракет над балістичними», – написав у своєму блозі Фабіан Гоффман, дослідник питань ядерної та ракетної безпеки в Університеті Осло.