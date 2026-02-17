Блюменталь: мир можливий лише за умови «залізобетонних» гарантій безпеки для України від США

Основою миру для України мають стати «залізобетонні, непохитні гарантії безпеки» з боку Сполучених Штатів. Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь, який 16 лютого перебував із візитом в Києві.

«Якщо відповідати просто: наріжним каменем миру мають стати залізобетонні, непохитні гарантії безпеки. Україна потребує і заслуговує гарантій саме від Сполучених Штатів, а не лише від європейських держав – підтвердження того, що США візьмуть активну участь у відсічі, якщо Росія знову нападе», – зазначив сенатор.

За словами сенатора, єдиний спосіб стримати Росію – це сила і надійні гарантії безпеки.

«Це і є запорука миру», – додав сенатор і пояснив як цього досягти:

«США мають зобов’язатися надати зброю і запровадити санкції – створити такий військовий і економічний тиск, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Путін – це бандит. Він розуміє лише силу. Будь-хто, хто здатен викрадати дітей або завдавати ударів по лікарні, буквально вбиваючи лікаря-педіатра і наражаючи на небезпеку сотні дітей, розуміє тільки силу. Ця сила має бути як військовою, так і економічною», – зазначив сенатор США.

Блюменталь додав, що лише демонстрація «абсолютної міці» через американські гарантії безпеки може запобігти новій агресії з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом у Києві 16 лютого. За його словами, під час зустрічі він подякував Сполученим Штатам за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Нові переговори заплановані на 17 і 18 лютого в Женеві.