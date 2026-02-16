Зеленський зустрівся із сенаторами США Блюменталем і Вайтгаузом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом (демократи).

За його словами, він подякував Сполученим Штатам за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.

«Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює. Також поінформував про постійні російські удари по наших людях і, зокрема, й американському бізнесу. Абсолютно справедливо, щоб російські гроші працювали на захист від цього терору, і ми обговорили перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до «петріотів», – написав він у телеграмі.

Наразі ні Блюменталь, Вайтгауз про цю зустріч не повідомляли. Проте днями вони брали участь Мюнхенській безпековій конференції.

У грудні минулого року група сенаторів внесли до Сенату двопартійний законопроєкт «Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025», який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.



