Перекрити повністю нафтові доходи Росії. Що відомо про новий законопроєкт США DROP

ВАШИНГТОН – Двопартійна група американських законодавців представила новий законопроєкт, спрямований проти того, що вони називають головним фінансовим «рятівним колом» Кремля – експорту російської нафти. Напередодні четвертої річниці великої війни документ свідчить про «тривалу двопартійну підтримку України». Хоча, як попереджають аналітики, це не означає автоматичного ухвалення.

Законопроєкт «Зменшення прибутків Росії від нафти» (Decreasing Russian Oil Profits (DROP) Act of 2026), оприлюднений 11 лютого республіканцем Майклом Макколом із Техасу, передбачає запровадження цільових санкцій проти будь-якої іноземної фізичної чи юридичної особи, причетної до купівлі, імпорту або сприяння торгівлі сирою нафтою та нафтопродуктами російського походження.

Російська енергетика – це життєва сила воєнної машини Кремля

Як стверджують американські законодавці, документ має закрити постійні лазівки в чинному санкційному режимі та обмежити здатність Москви фінансувати війну в Україні.

«Російська енергетика – це життєва сила воєнної машини Кремля, і закон DROP висушить це головне джерело доходів», – заявив Маккол, оголошуючи про внесення законопроєкту.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін не буде готовий шукати миру, «поки ціна його подальшого кровопролиття не стане надто високою», і зазначив, що закон надасть президенту США Дональду Трампу додаткові важелі впливу, одночасно закликаючи союзників діяти активніше. «Настав час кожній державі та кожній особі обрати – вести бізнес із вільним світом чи продовжувати фінансувати жорстокість Путіна», – сказав він.

У Палаті представників до групи ініціаторів увійшли республіканці Майкл Маккол і Майк Лоулер із Нью-Йорка, а також демократи Білл Кітінг із Массачусетсу, Марсі Каптур із Огайо, Майк Квіглі з Іллінойсу та Джош Готтгаймер із Нью-Джерсі.

У Сенаті США супровідний законопроєкт подали республіканці Дейв Маккормік із Пенсильванії та Джон Гастед із Огайо разом із демократами Елізабет Воррен із Массачусетсу та Крісом Кунсом із Делаверу.

Закриття лазівки «тіньового флоту»

Західні уряди запровадили кілька раундів санкцій проти Москви після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, зокрема встановили цінову стелю на експорт російської нафти. Однак Росія дедалі більше покладається на так званий «тіньовий флот» старих танкерів і складні схеми з третіми сторонами, щоб транспортувати нафту за цінами, які часто перевищують міжнародні обмеження.

Закон DROP безпосередньо націлений на цю екосистему.

За словами його спонсорів, документ посилить чинні санкційні обмеження щодо двох великих російських нафтових компаній, зобов’яже запроваджувати санкції проти іноземних суб’єктів, причетних до купівлі російських нафтопродуктів, і закриє лазівки, які дозволяли окремим покупцям платити вище міжнародної цінової стелі.

Майк Лоулер наголосив, що ключовим є саме виконання санкцій.

«Санкції працюють лише тоді, коли їх виконують», – сказав він, додавши, що закон посилить чинний санкційний режим і «перекриє ключове джерело фінансування воєнної машини Путіна». За його словами, настав час використати «всю міць американської економічної сили, щоб стиснути Кремль».

Білл Кітінг представив законопроєкт як частину ширших зусиль із забезпечення відповідальності Москви.

«Конгрес і президент мають зробити більше, щоб Путін і його воєнна машина відчули наслідки своїх незаконних дій», – сказав він, зазначивши, що документ передбачає санкції проти держав, якщо вони не відповідатимуть визначеним критеріям підтримки України. Напередодні четвертої річниці повномасштабної війни, додав він, законопроєкт свідчить про «тривалу двопартійну підтримку України».

«Давно назрілий крок»



Для Марсі Каптур, співголови Конгресового українського кокусу, ключовим є моральний вимір. «Якщо ви торгуєте російською нафтою, ви фінансуєте незаконну війну Путіна та повномасштабне вторгнення в Україну», – заявила вона, назвавши закон «давно назрілим кроком» для перекриття нафтових доходів і зміцнення перспектив справедливого завершення конфлікту.

Майк Квіглі, також співголова кокусу, заявив, що Росія «перетворила глобальну нафтову систему на зброю» після початку вторгнення, і що закон «закриє лазівку цінової різниці» та «перекриє значне джерело фінансування російської армії».

Готтгаймер, своєю чергою, сказав, що документ «закрутить гайки» щодо російського нафтового експорту, забезпечить «реальні наслідки» для тих, хто купує нафту вище цінової стелі, і створить сильніші стимули для підтримки оборони та відбудови України.

Стратегічна гнучкість – і політичні питання

Законопроєкт містить положення, які дозволяють адміністрації робити винятки для країн, що суттєво скорочують імпорт російської нафти або надають значну військову та економічну допомогу Україні – з урахуванням занепокоєнь деяких партнерів США щодо енергетичної безпеки та економічних потрясінь.

Шелбі Магід, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради, назвала ініціативу «важливим і своєчасним кроком».

У коментарі для Радіо Свобоа 12 лютого вона сказала, що законопроєкт демонструє двопартійну підтримку України та відображає «обґрунтоване роздратування триваючими атаками Росії на українських цивільних».

Магід зазначила, що 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення в Україні з 2022 року, і вказала на тривалі російські удари по енергетичній інфраструктурі в умовах суворої зими.

«Оскільки Москва посилює атаки проти українського народу та підриває мирні зусилля, Конгрес має рацію, просуваючи додаткові повноваження для націлювання на ключові джерела російських доходів і посилення виконання санкцій», – сказала вона. – «Дипломатія не може відбуватися ціною захисту українських цивільних від зброї, профінансованої воєнною економікою Росії».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Дарницька ТЕЦ після російських атак: масштаби руйнувань (фотогалерея)













Втім, аналітики застерігають, що двопартійна підтримка в Конгресі не гарантує автоматичного ухвалення.

Тайсон Баркер, колишній заступник спеціального посланця США з питань економічного відновлення України, який нині працює в Німецькій раді з міжнародних відносин, сказав Радіо Свобода, що ініціатива є вартою підтримки, і він схвалює «все, що закручує гайки для Росії, підвищує ціну та перекриває фінансування воєнної машини».

Однак він поставив ключове питання: чи підтримає Білий дім закон активно.

Попри широку двопартійну підтримку, за його словами, керівництво Конгресу може не виносити законопроєкт на розгляд без схвалення адміністрації. «Вирішальним буде активна підтримка адміністрації», – зазначив він.

Баркер також звернув увагу на те, що назвав дипломатичним «батогом і пряником» у Європі, де переговори за участю Росії, США та України відбуваються паралельно з окремими зусиллями ЄС щодо формування шляху вступу України.

Нафта як важіль

Прихильники законопроєкту стверджують, що суворе виконання санкцій і додатковий тиск на російські енергетичні доходи є необхідними для досягнення реальних результатів у переговорах про припинення вогню.

«Попри кілька раундів переговорів про припинення вогню, воєнні цілі Путіна, схоже, не змінилися», – сказав Скотт Куллінейн, співзасновник Альянсу США–Європа. «Щоб будь-які переговори дали результат, дедалі очевидніше, що на Росію потрібно чинити додатковий тиск», – зазначив він у коментарі для Радіо Свобода.

Він назвав нафтові доходи Путіна «рятівним колом» і додав: «Якщо ми хочемо побачити прогрес у переговорах, Захід може і повинен перекрити продаж російської нафти».

Чи стане закон DROP законом, може залежати від політичних розрахунків у Вашингтоні. Проте сам факт його внесення підкреслює зростаючий консенсус на Капітолійському пагорбі: поки російська нафта вільно надходить на світові ринки, доти триватиме і фінансування воєнних зусиль Москви.