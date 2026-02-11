Індія перестала закуповувати російську нафту. Уже є наслідки

Індійські НПЗ перестали купувати російську нафту і, як очікується, не відновлять закупівлі заради торгівельної угоди зі США, пише Reuters із посиланням на джерела. Що це означає для Росії?

Більшість великих індійських переробників з березня 2026 року відмовилися від закупівель російської нафти, повідомляє Reuters.

Лише три компанії, які раніше запланували на березень деякі поставки, отримають їх, але вони не приймають пропозицій від трейдерів про нові відвантаження російської нафти в березні та квітні.

Джерела Reuters стверджують, що від подібних угод індійські нафтотрейдери збираються відмовитися на тривалий час. Це допоможе Нью–Делі укласти торгівельну угоду з Вашингтоном.

Це допоможе припинити війну в Україні

У коментарі Reuters представник індійського МЗС заявив, що «диверсифікація джерел енергії відповідно до об'єктивних ринкових умов і мінливої міжнародної динаміки» в інтересах Індії.

Про те, що Індія перестане купувати російську нафту, заявив президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єром Індії Нарендрою Моді.

«Він погодився припинити закупівлі російської нафти і купувати значно більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває прямо зараз, забираючи тисячі життів щотижня», – сказав американський президент.

Сьомого лютого Трамп підписав указ, що скасовує додаткові мита у 25 відсотків щодо товарів з Індії, запроваджені через закупівлі Індією російської нафти.

Банківська криза в Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив після домовленостей Трампа і Моді, що Росія не чула жодних заяв Нью–Делі про плани припинити закупівлю нафти у Москви.

Не коментували в Кремлі і доповідь близького до влади Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування. Аналітики цього центру пишуть, що в Росії вже зафіксовано банківську кризу.

Під системною банківською кризою аналітики розуміють ситуацію, за якої частка проблемних активів банківської системи перевищує 10 відсотків, клієнти вилучають із рахунків і депозитів значну частку коштів, а для запобігання наслідкам необхідно проводити націоналізацію значної частини банків, або ж масштабну докапіталізацію.

За даними російського Центробанку, на кінець жовтня 2025 року проблемними були понад 11 відсотків корпоративних кредитів і шість відсотків роздрібних.

Як повідомила газета The Washington Post, чиновники фінансового блоку російського уряду попередили Володимира Путіна про настання масштабної економічної кризи до літа.

Російські банки про держпідтримку поки не просили. Але пільговий кредит у держави запросила велика будівельна компанія «Самолет». Про кредит у листі прем'єр–міністру РФ Михайлу Мішустіну попросила гендиректорка компанії Анна Акіньшина.

Як стверджують джерела RTVI, вона пише, що проблеми у «Самолета» виникли після скасування пільгової іпотеки та через високу ключову ставку Центробанку.

Створена Радіо Свобода телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» поговорила в ефірі з доктором економічних наук Ігорем Ліпсіцем:

– Чи є у Росії альтернативні ринки для продажу нафти, якщо Індія дійсно надовго припинила закупівлі?

– У Росії досі було два великих покупці – Індія та Китай. Вони забирали більше 80 відсотків усього експорту. Якщо зараз відпаде Індія, то невідомо, чи захоче Китай перехопити весь обсяг, який ішов в Індію.

Індія та Китай забирали більше 80 відсотків усього експорту

Навіть якщо вони спробують це зробити, то вони вибиватимуть гігантські знижки. Тоді це буде практично збиткова торгівля. Картина саме така.

Інших великих покупців просто у світі не існує. Нікуди більше російську нафту подіти неможливо.

Тому Росія буде повністю у владі Китаю. Але Китаю теж величезна кількість нафти не потрібна, тому що Китай теж змінює свою енергетику і переходить на електротранспорт.

Основний споживач нафтопродуктів – це автомобільний і морський транспорт.

Тому ситуація для Росії стає досить трагічною.

Головна галузь російської економіки виявляється нікому не потрібною. Звучить досить страшнувато, але Росія завела себе в цей глухий кут. І виходу з нього поки не видно.

– Наскільки це вдарить по російській економіці загалом?

– Це сильно вдарить, тому що російський бюджет – це не просто якісь дрібні державні витрати і величезні витрати на війну. Це гігантське джерело грошей для всієї економіки.

Економіка Росії дуже сильно залежить від державних закупівель.

У Росії величезна кількість людей працює на державу. І та фінансова криза, яка накочується зараз на Росію, досить швидко призведе до того, що багато бюджетників регулярно перестануть отримувати заробітну плату. А далі це докотиться і до пенсій.

Зараз опублікована статистика дефіциту бюджету. Він у Росії складається з трьох компонентів.

Є федеральний бюджет, є регіональний бюджет, є соціальний фонд, який виплачує пенсії.

Соціальний фонд у Росії зазвичай досить дефіцитний, йому не вистачає грошей, йому федеральний бюджет додає, тому це можна складати разом.

сумарний дефіцит близько восьми трильйонів рублів

Наскільки можна бачити за статистикою Міністерства фінансів Росії, то у них сумарний дефіцит близько восьми трильйонів рублів. Це величезні гроші.

Їх можна спробувати надрукувати, що, власне, і робить уряд Росії. Але ці гроші викидаються на ринок, виникає величезна інфляція.

Інфляція з'їдає купівельну спроможність навіть доданих зарплат. Ти отримуєш зарплату, але з кожним місяцем стаєш дедалі біднішим.

І виходу з цієї біди для Росії немає, тому що немає жодних інших джерел, крім нафтовидобутку та грошей населення.

Тепер стає цілком реальним обговорення конфіскації заощаджень населення, заморожування або обмеження видачі грошей з рахунків. Це тепер не дивна гіпотеза, а реальний вихід.

Це нагадує СРСР 90–х років, коли уряд повністю забрав усі заощадження населення і пустив на покриття дефіциту бюджету. Зараз приблизно така ж картина в Росії.

– Один із найбільших забудовників Росії, група компаній «Самолет», звернувся до держави з проханням надати пільговий кредит. Про що говорить цей факт?

– Це не просто велика, це найбільша компанія.

Завжди було відчуття, що у «Самолета» такі великі, серйозні люди у верхах, що компанії нічого не буде. Роки два тому мені на повному серйозі пояснювали, що там усе настільки міцно схвачено, настільки добре організовано, що у «Самолета» ніколи жодних проблем не буде.

А я ще роки два тому говорив, що в російському будкомплексі назріла бульбашка і закінчиться це великою бідою. І ось ця бульбашка тепер починає лопатися. Постраждає величезна кількість людей, які вклалися в нову нерухомість. А тепер з'ясується, що будівельники не можуть це добудувати.

А далі починається обвалення, тому що ми вже бачимо, що різко скоротилися обсяги будівельних робіт у Російській Федерації.

Дедалі більше галузей російської економіки, крім військово–промислового комплексу, в катастрофі

Кількість нових об'єктів, що закладаються, впала вже на 25 відсотків. Це позначилося на всій промисловості будівельних матеріалів. Цементна промисловість почала закривати заводи, тому що не потрібно стільки цементу.

У біді так само опиняється чорна металургія, тому що для російської чорної металургії головний покупець – будівельники. А будівельники припиняють купувати метал.

Дедалі більше галузей російської економіки, крім військово–промислового комплексу, у біді. Вони в катастрофі, вони просять гроші, вони загрожують банкрутством.

– Держава підтримуватиме будівельний бізнес і покупців квартир, які вже вклалися, але не отримали житло?

– Завжди була точка зору, що обов'язково підтримуватиме, не покине. Але ні. Щойно надійшла ця заява від «Самолета», одразу ж була шалена реакція навіть не в уряді, а в Держдумі.

Їм сказали: «Самі винні, самі діру створили, самі гроші розтратили. У чому ми будемо вам допомагати?» Справа не в тому, що 50 мільярдів рублів – це велика сума.

Вони почнуть банкрутувати, як це сталося в Китаї

Справа в тому, що як тільки ти даси цю суму «Самолету», тут же вишикується шалена черга таких самих компаній, що падають, із криком: «Дай мені теж». Тобто, виникне прецедент, а це дуже небезпечно для Росії.

Тому Держдума одразу сказала: «Ні. Померла, так померла. Ми грошей вам не дамо». Їх спочатку знекровили, позбавивши пільгової іпотеки, а тепер, судячи з усього, не дадуть підтримки. Вони почнуть банкрутувати, як це сталося в Китаї.

– Які ще галузі опиняться під ударом? Банківська?

– Звичайно. Банки дуже активно вклалися в будівництво. Вони кредитували ці будинки, вони всі побудовані за рахунок банківських кредитів і розрахунок на те, що коли це продасться, то буде хороший дохід у банках.

Але якщо не продається, то не тільки будівельники падають, а й банки, які кредитували, не можуть повернути гроші. А в Росії вже почалася банківська криза, вже 10 з гаком відсотків проблемних кредитів.

Якщо зараз почнуть сипатися девелопери, то потрібно буде емітувати величезну масу грошей, щоб врятувати банки від краху. А це вже загроза переходу інфляції в гіперінфляцію. Це тотальна біда для всієї економіки Росії.

Європейський Союз після тривалої підготовки, що тривала ще з 2022 року, ухвалив обов’язковий до виконання регламент про повну відмову від російських газу та нафти. Йдеться про повноцінний закон із чіткими термінами, механізмами контролю та санкціями за порушення

Рішення опублікували в «Офіційному журналі» ЄС 2 лютого, і того ж дня Угорщина подала позов до Суду ЄС із вимогою скасувати його.



