Рада ЄС погодила поетапну відмову від імпорту газу з Росії

Країни-члени Європейського Союзу формально ухвалили законодавство, яке передбачає поступове припинення російського імпорту трубопровідного й скрапленого газу до блоку, повідомляє Рада Євросоюзу 26 січня.

Нове регулювання також передбачає заходи з моніторингу та диверсифікації джерел енергоносіїв. Рада ЄС називає регламент ключовою віхою у втіленні плану REPowerEU, спрямованого на припинення залежності блоку від російської енергії.

«Відсьогодні енергетичний ринок ЄС буде сильнішим, стійкішим та більш диверсифікованим. Ми відмовляємося від шкідливої залежності від російського газу та робимо важливий крок, у дусі солідарності та співпраці, до автономного Енергетичного союзу», – прокоментував енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос.





Згідно з ухваленими змінами, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через шість тижнів після набрання регламентом чинності.

Рада блоку зазначає, що чинні контракти матимуть перехідний період, під час якого буде обмежений вплив на ціни та ринки. Повна заборона на імпорт СПГ набуде чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027-го.

Перш ніж дозволити імпорт газу до блоку, країни ЄС перевірятимуть країну, де було вироблено газ. Порушення нових правил може призвести до максимальних штрафів у розмірі щонайменше 2,5 мільйона євро для фізичних осіб та щонайменше 40 мільйонів євро для компаній, щонайменше 3,5% від їхнього загального світового річного обороту або 300% від розрахункового обороту транзакцій.





Рада уточнює, що до 1 березня країни ЄС повинні підготувати національні плани диверсифікації поставок газу та визначити потенційні проблеми із заміщенням російського палива. Для цього компанії повинні будуть повідомити органи влади та Європейську комісію про будь-які залишкові російські газові контракти. Країни ЄС, які досі імпортують російську нафту, також повинні будуть подати плани диверсифікації.

Заборону на імпорт можуть тимчасово зупинити в разі надзвичайної ситуації на строк до чотирьох тижнів.

Тепер регламент мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС. Він набуде чинності через день після публікації та діятиме безпосередньо в усіх країнах ЄС. Єврокомісія також планує запропонувати законодавство щодо поступового припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Стратегія ЄС REPowerEU передбачає повну відмову від російського газу до кінця 2027 року. У грудні представники Європейської ради та Європарламенту досягли відповідної попередньої угоди. Щоб офіційно ухвалити попередню угоду, її мають схвалити Європейський парламент та держави-члени.

Читайте також: З Україною і без Орбана? Євросоюз у 2026 році

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт буде оскаржувати намір ЄС відмовитися від російського газу в суді.

Європейський союз розпочав шукати можливості позбутися залежності від російського природного газу після того, як Росія різко скоротила його постачання до Європи навесні 2022 року, намагаючись вплинути на Євросоюз, який виступив на підтримку України на тлі відкритої російської військової агресії.

Наприкінці жовтня 2025 року на Росію припадало близько 12% природного газу, що імпортується країнами Євросоюзу. Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну ця частка сягала 45%. Зараз лише три країни – Франція, Угорщина та Бельгія продовжують імпортувати газ із Росії.



