Постачання російського трубопровідного газу до Європи впало до мінімуму за 50 років – Reuters

Експорт російського трубопровідного газу до Європи у 2025 році скоротився на 44%, до 18 мільярдів кубічних метрів, повідомляє Reuters, посилаючись на дані європейської газотранспортної групи Entsog.

Це мінімальне значення з 1970-х років. Тоді СРСР уперше став експортувати газ із Сибіру до Європи. Так, 1973 року Радянський Союз поставив 6,8 мільярда кубічних метрів газу, а 1975-го – 19,3 мільярдів кубічних метрів газу.

Пік експорту припав на 2018–2019 роки: тоді обсяги постачання перевищили 175–180 мільярдів кубометрів на рік і приносили десятки мільярдів доларів.

Reuters зазначає, що скорочення постачань пов’язане із припиненням угоди про транзит російського газу через Україну та з тим, що Євросоюз скорочує імпорт енергоносіїв із Росії.

Наразі єдиний транзитний маршрут для експорту російського газу до Європи — «Турецький потік». Крім Туреччини, газ цим трубопроводом отримують Сербія, Угорщина та Словаччина.

Росія також постачає зріджений природний газ (ЗПГ) за допомогою танкерів і залишається другим за обсягами постачальником ЗПГ до Євросоюзу після США, пише Reuters.