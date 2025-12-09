Орбан після зустрічі з Ердоганом: Туреччина гарантує поставки російського газу до Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив після своєї зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, що Туреччина гарантуватиме продовження постачання російського газу до Угорщини. Переговори пройшли в Стамбулі 8 грудня.

«Сьогодні я домовився з президентом, що ви, Туреччина, гарантуєте маршрут, щоб ми могли транспортувати газ із Росії до Угорщини», – сказав Орбан на пресконференції, яку транслював державний канал M1.

Він додав, що Угорщина отримала 7,5 мільярда кубічних метрів газу через трубопровід «Турецький потік» цього року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник американського президента Дональда Трампа, після їхньої зустрічі в Білому домі 7 листопада заявив, що його країна отримала звільнення від санкцій США, пов’язаних із російськими енергоносіями. «Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів «Турецький потік» і «Дружба», – сказав Орбан на пресконференції після зустрічі з Трампом у Білому домі.

Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.

Він додав, що географічне положення Угорщини без виходу до моря обмежує її можливості й змушує купувати російську нафту, експортовану через трубопровід «Дружба», який проходить територією України. Обмеження доступу до російських енергоносіїв матиме глибокі наслідки для угорців, сказав Орбан, зазначивши, що питання не стосується політики.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у фейсбуці, що йдеться про «безстрокове звільнення від санкцій».

У Білому домі таку заяву заперечили. Як заявив 8 листопада неназваний представник Білого дому в коментарі агентству Reuters, виняток діятиме лише протягом одного року.

Чиновник додав, що Угорщина також диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов’язалася купувати американський зріджений природний газ за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.

У жовтні Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній у той час, як розчарування Трампа зростало через відмову президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.