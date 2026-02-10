Bloomberg: видобуток російської нафти падає другий місяць поспіль

У січні видобуток нафти в Росії знизився другий місяць поспіль через труднощі, пов’язані з її збутом на міжнародних ринках внаслідок американських санкцій, повідомляє агентство Bloomberg.

Російська влада засекретила дані про виробництво та експорт нафти і нафтопродуктів, але, згідно з інформацією Bloomberg, отриманої від людей, знайомих з ними, Росія в січні в середньому виробляла 9,28 мільйона барелів на день, що на 40 тисяч барелів менше, ніж у грудні, а також на 300 тисяч барелів менше ліміту на видобуток, встановленого країнами-членами ОПЕК.

Ці дані опосередковано підтверджуються інформацією індійських джерел. Як пише газета Hindustan Times, у січні Індія імпортувала з Росії 1,215 мільйона барелів на день. Це на 12 відсотків менше, ніж у грудні та на 22 відсотки – ніж у листопаді.

2 лютого президент США Дональд Трамп заявив про те, що Індія припинить закупівлю російської нафти в рамках досягнутої ним з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Морі домовленості щодо зниження імпортних мит на індійський експорт до Сполучених Штатів. Президент Трамп також оголосив про скасування додаткових 25-відсоткових мит, запроваджених раніше через відмову Делі припинити закупівлю російських енергоносіїв. Однак поки невідомо, чи Індія повністю припинила імпорт російської нафти.

У Кремлі 3 лютого заявили, що не отримували від Індії повідомлень щодо припинення закупівель російської нафти.



Зараз Росія зазнає труднощів із пошуками покупців вже відвантаженої нафти. За підрахунками Bloomberg, в Індійському і Тихому океанах зараз перебуває більше десятка танкерів, на борту яких є до 12 мільйонів барелів нафти, яка поки що не знайшла покупців.







